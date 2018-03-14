«Вместо театра зоопарк». Пьяный Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре

Один из зрителей рассказал, что актер опоздал на спектакль больше чем на полчаса, был пьян и нецензурно выражался.

В среду, 7 марта, актёр Михаил Ефремов, выступающий в главной роли гастролирующего спектакля театра "Современник" сорвал постановку "Не становись чужим". Артист путал речь, а на просьбы телезрителей говорить понятнее и громче отвечал матом, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление артистки Самарского академического театра драмы Аллы Коровкиной на странице в "Фейсбуке".

— Сходила 7 марта на спектакль театра "Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, радостно послал матом зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию, — говорится в сообщении.

Она отметила, что Ефремов позволил себе такое вызывающее поведение, несмотря на присутствие регионального министра культуры.

— В зале был министр культуры, не моргнувший глазом, поэтому возмущаться было неудобно — ему-то всё нравилось, по всей видимости. Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала, — уточнила Коровкина.

В заключение она сообщила, что на поклон артисты в финале постановки вышли к полупустому залу, так как у зрителей "не хватило мужества" остаться до конца.

По данным онлайн-касс, стоимость билетов на якобы сорванный спектакль варьировалась от трёх до десяти тысяч рублей.



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