20 закулисных фактов о «Властелине колец», известные только истинным фанатам

Рассчитанная на подростков фэнтезийная серия книг под названием «Властелин колец» была впервые опубликована в период между 1954 и 1955 годами. Книги, вызывающие интерес у людей, родившихся несколько десятилетий спустя, продолжают вызывать жарки споры относительно своей сути. Поэтому, когда вышел фильм «Братство кольца», сказать, что он ворвался в нашу жизнь – значит сильно преуменьшить.

Первые три фильма стали разрывом шаблона и получились невероятно увлекательными. За кулисами съемок продюсеру Питеру Джексону (Peter Jackson) удавалось держать все под контролем. Конечно, было множество других людей, работавших над созданием этих фильмов. Вот 20 закулисных фактов о фильмах серии «Властелин Колец», которые известны только истинным поклонникам.

20. В фильме могли появиться еще несколько знаменитых актеров

Учитывая, насколько любимыми стали фильмы серии «Властелин Колец», сложно представить, что одну из главных ролей мог сыграть другой актер. Несмотря на это, как и в случае с другими фильмами, на главные роли рассматривались и другие актеры.

Например, Кейт Уинслет (Kate Winslet) могла сыграть Эовин, Люси Лоулесс (Lucy Lawless) - Галадриэль, Итан Хоук (Ethan Hawke) - Фарамира, Ума Турман - Арвен, и Джейк Джилленхол (Jake Gyllenhaal - Фродо, а завершают этот список Николас Кейдж, Вин Дизель и Дэниел Дэй-Льюис (Daniel Day-Lewis), пробовавшиеся на роль Арагорна.

На самом деле на роль Арагона утвердили Стюарта Таунсенда (Stuart Townsend), но за день до начала съемок его уволили. Наконец, когда дело доходит до роли Гэндальфа, на нее рассматривались кандидатуры Сэма Нила (Sam Neill), Патрик Стюарт (Patrick Stewart), Дэвида Боуи и Шона Коннери.

19. Была снята сцена битвы между Арагорном и Сауроном

Удивительная абстрактная идея, которую приняли зрители, состоит в том, что главный злодей в фильме представлен огромным глазом. Тем не менее, над ним была проделана такая большая работа, что вы не найдете никого, кто бы жаловался на это.

Однако создатели фильма, вероятно, хотели, чтобы зрители видели, что Саурон представляет большую физическую угрозу для их любимых героев. Вне зависимости от того, что стало причиной, была снята сцена, где у Саурона появилось тело и он сражался с Арагорном.

Эти кадры не вошли в финальную версию фильма, и с помощью цифровых технологий Саурона изменили на Пещерного тролля и включили в фильм «Возвращение короля».

18. Ноги и уши хоббитов изготавливали ежедневно

Создание фильмов этой серии требовало закулисной работы большого количества людей, которые создавали многие вещи, включая оружие, используемое для съемок боевых сцен.

Очевидно, что на площадке трудилась профессиональная команда по макияжу, которая ежедневно работала над изменением внешнего облика актеров. Например, всякий раз, когда хоббиту нужно было сниматься, приходилось создавать новые ступни и уши для каждого актера. Это было необходимо потому что, когда их снимали с актеров, не было никакой возможности не повредить их.



17. Кристофер Ли встречался с Толкиеном

Тот факт, что два англичанина, которые достигли многого - Кристофер Ли (Christopher Lee) и Дж. Р. Р. Толкиен (J. R. R. Tolkien) – встретились, кажется вполне естественным. Вы, вероятно, подумали, что они столкнулись на каком-то официальном мероприятии или что-то в этом роде.

Однако это совсем не так. Вместо этого сам Ли рассказал, что встретил автора книг «Властелин колец» в пабе совершенно случайно.

Следует также отметить, что рассказы о том, что Толкиен сам дал актеру разрешение сыграть Гэндальфа в фильме, не имеют ничего общего с действительностью.

16. Иэн Холм сыграл Бильбо и Фродо

Поскольку фильмы основывались на серии книг, которые много значили для миллионов людей с момента их публикации, работать над созданием фильма «Властелин Колец» мечтали многие. На самом деле, многие люди хотели быть частью этих фильмов так сильно, что готовы были изменить свою жизнь и отправиться в Новую Зеландию, где в течение нескольких лет велись съемки. По крайней мере одному актеру, сыгравшую роль в фильме, удалось ранее сыграть ключевую роль в другой адаптации этой истории. Речь идет о Иэне Холме, актере, который играет Бильбо в трилогии «Властелин Колец». Ранее он играл Фродо в радиопостановке книг в 1981 году.

15. Джон Рис-Дэвис разыграл Питера Джексона на съемочной площадке

Несмотря на то, что работа над фильмом была сложной задачей, актеры и команда могли поддерживать свой боевой дух большую часть времени. Конечно, люди есть люди, и нет сомнений в том, что на съемочной площадке возникали напряженные моменты, но их пытались сглаживать. Одним из лучших примеров стремления поддержать дурашливый дух на съемочной площадке, является шутка, которую Джон Рис-Дэвис (John Rhys-Davies) сыграл над Питером Джексонном (Peter Jackson). В молодости актер получил травму нескольких пальцев, поэтому, когда он играл Гимли, ему приходилось надевать несколько протезов пальцев. Однажды решив разыграть своего босса, он разрезал один из протезов, наполнил его поддельной кровью и сказал Джексону, что получил серьезную травму.

14. Были задействованы несколько бородатых дам

Поскольку в проекте «Властелин Колец» нужно было снимать армию, продюсерам следовало нанять множество людей, для участия в нескольких крупных боевых сценах. Таким образом, они искали тех, кто мог стать частью армий, которые появляются на протяжении всей трилогии. Хотя в боевых сценах можно было увидеть Эовин – это скорее, исключение, потому что в показанном мире в боевых действиях участвовали, в основном, мужчины. Это может заставить вас поверить, что только парни были задействованы в съемках боевых сцен. Однако для них наняли и несколько женщин, которым приклеили накладные бороды, чтобы они не выделялись из общей массы.

13. Съемки фильма «Возвращение короля» продолжались после его завершения

Один из самых странных фактов, которые вы когда-либо читали о создании «Властелина Колец», заключается в том, что кадры для серии «Возвращение короля» снимались через месяц после того, как он впервые попал в кинотеатры. Фактически, к тому времени, когда съемки закончились, фильм уже был премирован в каждой категории на Оскар, в которой был представлен. Если вам интересно, как такое возможно, то ответом станут слова — extended edition (расширенная версия). Решив, что смешно снимать кадры для фильма, который уже выиграл в номинации «Лучший фильм», создатели сняли последние кадры, которые появились в расширенной версии фильма. На всякий случай, если вам интересно, был снят кадр, в котором Арагон отправляется на поиски Армии Мертвых.



12. Удар Гендальфа головой был незапланированным

Кажется, что момент в начале первого фильма «Властелина Колец», когда что Гэндальф ударяется о балку, легко забыть. Несмотря на это, большинство поклонников этих фильмов с легкостью могут воспроизвести эту сцену в своей голове. Потому, что момент вызвал смех и позволил зрителям понять, насколько сильно по размеру отличается Гэндальф от своего друга-Хоббита. Кроме того, большая часть очарования момента заключается в том, что он казался очень реальным, а Гэндальф был очень огорченным и удивленным. Оказывается, что этому есть объяснение – Иэн Маккеллен случайно ударился головой, но Питер Джексон увидел потенциал в кадре и включил его в фильм.

11. Во время съемок старались не вредить окружающей среде

Серия фильмов снималась в Новой Зеландии, а удивительная природа этой страны во многом способствовала тому, чтобы фильм получился так хорошо. Хотя это относится ко многим фильмам, есть случаи, когда кинематографисты мало заботятся об окружающей среде. Однако все, что касается съемок этих фильмов – замечательно, особенно когда дело доходит до места, где они решили построить Эдорас. Съемки требовали широкой натуры, а правительство Новой Зеландии потребовало, чтобы после съемок все осталось таким же, как было. Следуя этому требованию, создатели фильмов построили специальные здания, в которых в течение 18 месяцев, пока велись съемки, хранилась вся растительность и трава, которую они выкорчевали, чтобы построить декорации, а затем они вернули все на место.

10. Некоторые хотели, чтобы «Властелин колец» был одним фильмом

Это одна из историй о том, какими разными бывают решения, принимаемые Голливудскими студиями-локомотивами. Увлеченный адаптацией этих историй, Питер Джексон сделал фильм трилогией, но большинство руководителей студий вместо этого хотели ужать все в один фильм. Учитывая это, когда Джексон встретился с Бобом Шей (Bob Shaye) из кинокомпании New Line, он разбил историю на 2 фильма. Тем не менее, Шэй высказал свое мнение о том, что логичнее адаптировать 3 книги в 3 фильма, и именно это они и сделали. В итоге Джексон адаптировал одну книгу с некоторыми дополнительными историями из других романов в три фильма трилогии про Хоббита.

9. Балрога представлял мяч для пинг-понга

В последние несколько десятилетий широкое распространение получило использование компьютерной графики для создания спецэффектов, а многим актером приходится играть то, что они не могут видеть. Конечно, бывает трудно включать воображение, чтобы представить реакцию, соответствующую той, которую должен демонстрировать вымышленный персонаж. Чтобы упростить процесс, многие режиссеры выставляют на съемочную площадку некое визуальное воплощение сказочного персонажа, чтобы актеру было проще играть. К сожалению, когда пришло время снимать сцены с балрогом, было решено установить просто мяч для пинг-понга, с которым должен был играть сцены Иэн Маккеллен.

8. Битлз хотели адаптировать «Властелина Колец»

Когда на пике своей популярности группа Битлз была самой мощной в мире, казалось, для них нет ничего невозможного. Недавно Питер Джексон подтвердил слух о том, что они хотели адаптировать «Властелина колец» в фильм, который, очевидно, так и не состоялся.

Причин было две – режиссер, с которым они хотели работать, Стэнли Кубрик (Stanley Kubrick), отказался, а Толкиена не вдохновил их план.

Тем не менее, было бы интересно увидеть их версию. Известно, что Джон Леннон должен был играть Голлума, Джордж Харрисон был бы Гэндальфом, Пол Маккартни должен был быть Фродо, а Ринго Старр был бы Сэмом.



7. Для съемок использовался намагниченный пол

Это, наверное, первый момент из «Властелина колец», когда зрители понимают, что все не так, как кажется: в момент, когда Бильбо отдает кольцо, он уже невидим, и фейерверк выглядел потрясающе. Оба этих момента фанаты видели в предыдущих фильмах. С другой стороны, когда кольцо падает на землю, оно не отскакивает, как обычно происходит в реальной жизни. Этого удалось добиться очень просто: чтобы кольцо с глухим стуком упало на пол и осталось там, использовали большой магнит, поместив его под пол.

6. Вигго Мортенсен сломал зуб и странно на это отреагировал

Вигго Мортенсен (Viggo Mortensen) настолько великолепно сыграл свою роль, что зрителям было сложно представить кого-нибудь другого в роли Арагона. Фактически, Мортенсен стал невероятно опытным во многом, что должен был выполнять его герой, например, владеть мечом и кататься на лошадях. Будучи очень ответственным, он стремился работать даже, когда ему больно, например, после того, как он сломал зуб. Эту болезненную травму актер получил во время съемок битвы за Хельм. Мортенсен попросил склеить зуб, чтобы он мог продолжать работать. Разумный человек, Питер Джексон настаивал на том, чтобы отправить его к стоматологу, но Мортенсен вернулся, чтобы завершить съемки в этот день.

5. Билл пони - это не то, что вы думаете

Те, кто не читали книги «Властелин Колец» воспринимают Билла пони исключительно как средство передвижения, но давние поклонник знают, что он представляет собой нечто большее. Его можно было мельком увидеть в «Братстве Кольца», и многие зрители были эти разочарованы. Однако, поскольку Билла играли двое людей, одетых в костюм, это решение было правильным.

Им было ужасно трудно изображать походку пони, бродя по болотам. Эту смешную походку было бы трудно повторить, если бы Билл появился на экране дольше.



4. Энди Серкис должен был работать только три недели

Энди Серкис (Andy Serkis) – это один из нескольких актеров, чья карьера вышла на совершенно новый уровень после работы над фильмами серии «Властелин колец», и это невероятно по крайней мере по двум причинам. Первая удивительная часть заключается в том, что есть только одна серия, в которой можно увидеть лично Энди Серкиса на экране - когда Голлум впервые вступает в контакт с одним кольцом и делает подлые вещи, чтобы сохранить его. Во-вторых, актера наняли сначала всего на три недели работы. Он должен был озвучивать чрезвычайно популярного персонажа - Голлума, но Джексон был настолько впечатлен игрой и физическими данными актера, что тот провел несколько месяцев на съемочной площадке.

3. Шон Бин много ходил пешком во время съемок

Для съемок фильмов было необходимо, чтобы актеры и команда путешествовали по всей Новой Зеландии, в этой стране было много великолепных пейзажей, но добраться до них было не простым делом. По этой причине время от времени для перевозки людей и оборудования использовались вертолеты.

Тем не менее, Шон Бин (Sean Bean) «немного боялся летать», поэтому он шел на место съемок пешком, что иногда занимало несколько часов.

Хуже того, он отправлялся в эти длительные походы, полностью одетый в тяжелый костюм Боромира. Если это не является сложной тренировкой, то мы не знаем, как это назвать, тем более, что актер совершал такие походы дважды в день, а между ними делал свою работу.



2. Шон Коннери мог сколотить состояние

Как мы уже говорили ранее, Шон Коннери был близок к тому, чтобы играть Гэндальфа в фильмах «Властелин Колец». Более того, его очень хотели видеть в этой роли, хотя его сильный акцент был бы очень странным для Гэндальфа. На самом деле, создатели так сильно хотели заполучить его в свой фильм, что предложили ему 10 миллионов долларов за фильм и 15% кассовых сборов. В итоге Коннери мог заработать 2,9 млрд. долларов и стать очень богатым человеком.

К сожалению, для своего кошелька он отказался от роли, потому что «не понимал сценария». Все в порядке, у него есть деньги, которые он заработал на «Джеймсе Бонде».

1. Одну сцену снимали больше года

Это, возможно, самый эмоциональный момент во всей трилогии «Властелин Колец», когда Фродо говорит Сэму идти домой, это обычно не оставляет аудиторию равнодушной. Хотя психическое здоровье Фродо неуклонно ухудшается по ходу фильма, сложно видеть, как он отказывается от верного друга. Эта сцена была идеально сыгранна актерами Элайджей Вудом (Elijah Wood) и Шоном Астином (Sean Astin), но, когда вы узнаете, как снималась сцена, их игра покажется вам еще более впечатляющей. Сцены снимались не по порядку, по разным причинам, и части сцены с Фродо и Сэмом были сняты в разные дни. Более того, Питер Джексон отметил, что «каждый раз, когда мы сокращаем сцену между Фродо и Сэмом, мы на самом деле прыгаем назад и вперед через годичный промежуток».



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