Старший сын Яны Рудковской поведал о воспитании матери и отношениях с отцом



Николай Батурин начал развивать свою музыкальную карьеру. По словам молодого человека, его мама Яна Рудковская порой сильно наказывает за проступки. Однако молодой человек благодарен родителям за правильное воспитание.

Сын Яны Рудковской и Виктора Батурина Николай в свои 15 лет успел добиться немалых успехов. Молодой человек занимаетсямузыкой и уже успел записать несколько хитов. В одном из последних интервью юноша рассказал, что мама поддерживает все его творческие начинания.

По словам Николая, Яна Рудковская всеми способами помогает сыну в карьере. Именно она познакомила наследника с бывшим солистом группы MBAND Владом Раммом, с которым они теперь записывают дуэты. Однако сыну известного продюсера порой приходится мириться с излишней строгостью родителей.

«Если косячу, меня всегда строго наказывают. А я такой ребенок, косячу постоянно. Меня всегда строго воспитывали, родители могут и наказать. Под домашним арестом, бывает, сижу», - поведал молодой человек.

Сейчас Николай отлично общается не только с мамой, но и с ее супругом Евгением Плющенко. По словам молодого человека, он с удовольствием нянчится с младшим братом Сашей, но видятся родственники не очень часто. Все дело в том, что Рудковская и ее новая семья проживает за городом, а Батурин учится и работает в Москве.

Многие поклонники звездной семьи переживали, что Рудковской не удастся сохранить хорошие отношения со старшими сыновьями Андреем и Николаем. Ее громкий развод с Виктором Батуриным обернулся многочисленными судебными заседаниями и скандалами. Однако, как утверждает наследник продюсера, все эти проблемы никак не сказались на его жизни.

«С отцом мы общаемся, у нас отличные отношения. Мои родители пытались создать для меня лучшую атмосферу, чтобы я не чувствовал негатива, так что я благодарен им за это», - рассказал Николай.

Сейчас молодой человек учится в школе, но у него масса планов на будущее. Николай уверен, что невероятная работоспособность досталась ему по наследству от матери. Сама же Рудковская неоднократно признавалась, как сильно гордится сыном. Продюсер часто выкладывает семейные снимки и рассказывает о жизни родственников.

А вот Николай, наоборот, предпочитает не афишировать личную жизнь. Общаясь с Peopletalk, он отметил, что мечтает встретить девушку, которую сможет не только полюбить, но и назвать настоящим другом.



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