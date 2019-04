Лазарев огласил своего главного соперника на «Евровидении-2019»

Российский певец Сергей Лазарев, который в 2019 году представит страну на международном песенном конкурсе «Евровидение», признался, кого считает своим главным соперником.

По словам артиста, подготовка к конкурсу проходит спокойно, и он не волнуется. Однако Лазарев уверен, что зрители будут сравнивать его номер с выступлением в 2016 году.

«Главный мой соперник — это я сам в 2016 году <…> Посмотрим, как будет. Я не могу предугадывать», — цитирует его телеканал «Звезда».

При этом певец уже успел оценить композиции других участников «Евровидения» и пришел к выводу, что все они хорошие.

Сергей Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении» в 2016 году с композицией You’re the Only One и занял тогда третье место.

В этом году артист выступит с лиричной композицией Scream. Согласно жеребьевке, россиянин выйдет на сцену во втором полуфинале конкурса под 13 номером.

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.



