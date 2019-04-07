8 знаменитостей, которых не найдешь в соцсетях

Посредством Instagram мы в курсе всего, что происходит в жизни знаменитостей, а они, в свою очередь, одной публикацией способны потрясти общественность и заработать на этом парочку миллионов.

Тем не менее пока не все звезды попались на удочку социальных медиа. Мы назовем 8 селебрити, которых еще нет в Instagram, а жаль!

Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч не раз высказывался о том, что он и в светском обществе-то чувствует себя крайне неуверенно, а уж соцсетей и вовсе боится. Они, по словам звезды «Шерлока», захватили и разрушили бы его жизнь. Жаль. Думаем, если бы актер все же завел Instagram, в его постах было бы много иронии и хорошего юмора.

Брэдли Купер

Брэдли Купер тоже не использует социальные сети. Режиссер и исполнитель главной роли в фильме «Звезда родилась» предпочитает не выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение и даже во время общения с журналистами всегда ставит табу на вопросы о семье. Аргументы у него более чем исчерпывающие: «Не вижу в этом ничего хорошего, понимаете? Вообще ничего».

А вот поклонники голливудского актера считают иначе: многим интересно было бы узнавать о важных событиях в его жизни не только из заголовков газет, но и от первого лица.

Дженнифер Лоуренс

В одном из интервью актриса призналась, что так и не смогла понять смысл социальных сетей. Даже отправка e-mail-сообщений до сих пор дается ей с трудом. После скандала со «сливом» личных фотографий Дженнифер и вовсе заявила, что чувствует некую угрозу со стороны Всемирной паутины и сравнила ее со злой девочкой в школе.

Учитывая то, какое количество мемов и забавных видео с участием оскароносной актрисы можно найти в Сети, Джен вполне могла бы стать звездой Instagram, не прикладывая для этого особых усилий. Надеемся, когда-нибудь она все же изменит свое мнение и создаст официальный аккаунт.

Кейт Уинслет

Как-то раз в разговоре с журналистами Кейт Уинслет твердо заявила, что считает Instagram соцсетью, которая не лучшим образом влияет на подростков. По словам актрисы, глядя на идеальные лица и тела, многие девушки изо всех сил пытаются изменить себя, чтобы нравиться другим. В погоне за мнимыми идеалами молодежь иногда заходит очень далеко. Именно поэтому Кейт сама не сидит в социальных сетях и запрещает регистрироваться там членам своей семьи.

Странно, что актриса не пользуется положением, чтобы изменить ситуацию. У нее получилось бы создать успешный блог о естественной красоте и поиске гармонии с собой. Что же до Instagram — его можно использовать лишь как площадку для воплощения идей.



Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф вот уже несколько лет старается держаться в стороне от социальных сетей. Актер считает смешным тот факт, что люди требуют уважения к частной жизни и при этом сами же ежеминутно докладывают о своих действиях в Интернете. У актера нет аккаунтов в Instagram, Тwitter или Facebook, несмотря на частые просьбы фанатов зарегистрироваться хотя бы в одной из соцсетей.

Не сомневаемся, что будь у Дэниела официальный аккаунт, он делился бы размышлениями на общественно-значимые темы и заражал интересными идеями поклонников. Но увы!

Джейк Джилленхол

Джейк Джилленхол однажды признался, что его пугают люди, у которых есть зависимость от социальных сетей. Он уверен, что такое увлечение представляет опасность для детей и подростков, погрязших во Всемирной паутине. Так же, как и его коллега Дэниел Рэдклифф, актер недоволен, что у современного поколения отсутствует чувство приватности, поэтому и сам старается держаться от Интернета подальше.

Странно, что Джейк не рассматривает Instagram как приложение для общения с поклонниками. Даже если актер не хочет выставлять личное напоказ, думаем, ему и без этого есть чем поделиться с миром.

Эмма Стоун

Эмма Стоун на вопрос журналистов о ее отношении к соцмедиа ответила коротко и ясно: «Думаю, это не сказалось бы на мне положительным образом. Если люди могут справляться с подобными потоками информации в медиасфере, флаг им в руки». Действительно, даже и придраться не к чему.

Тем не менее актриса могла бы зарегистрироваться в социальных сетях хотя бы для того, чтобы анонсировать проекты со своим участием. Все-таки после успеха «Ла-Ла Ленда» СМИ стали писать о ней гораздо реже. А ведь Эмма продолжает сниматься в хорошем кино и добиваться успехов в карьере, пишет cosmo.ru.

Кира Найтли

Обворожительная Кира Найтли часто говорит о том, что Интернет — явление для нее чуждое и она вполне может обойтись только лишь электронной почтой. Актриса также признавалась, что соцсети напоминают ей школьный двор, где за свою популярность надо бороться, в противном случае ты ничем не будешь отличаться от остальных и останешься в сторонке.

Кстати, в отличие от многих других знаменитостей Кире уже не нужно никому ничего доказывать. А свою популярность она могла бы использовать в благих целях. Многие в курсе, что звезда занимается благотворительностью. Думаем, она вполне могла бы привлечь к этому и своих фанатов.



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