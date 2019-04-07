Стас Михайлов из-за болезни перенес концерт

07.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стас Михайлов из-за болезни перенес концертПопулярный музыкант серьезно заболел.

Известный певец, «покоритель дамских сердец» Стас Михайлов сейчас путешествует по городам России. У него очень насыщенный гастрольный тур. Выступления идут практически каждый день. На концертах аншлаги. Однако такой напряженный график в итоге сказался на его здоровье, которое подвело его в самый неподходящий момент.

На страничке в социальной сети Instagram Стас Михайлов заявил, что из-за плохого самочувствия он был вынужден перенести концерт в Костроме. По словам звездного исполнителя, у него поднялась высокая температура. Певец заболел ангиной. В итоге концерт в Костроме перенесен с 5 на 9 апреля, но он обязательно состоится, так что билеты сдавать не стоит.

«Жду всех вас и надеюсь на теплый прием и хорошее настроение! Просьба: пожалуйста, ничего не домысливайте, не додумывайте, все мы люди, артист тоже может приболеть… До встречи в КВЦ «Губернский»! Буду радовать вас с двойной силой! Искренне ваш, Стас Михайлов», — заявил исполнитель.

Отметим, что Стас Михайлов не так давно рассказывал, что он трудится с шестнадцати лет. Также он жаловался, что очень много времени проводит в дороге. По словам певца, темп его жизни стал очень стремительным. Он не успевает впихнуть все дела в 24 часа. «Главное — надо не перешагнуть ту грань, когда ты в один миг станешь заложником всего происходящего… Не стать рабом всего того, что ты создаешь всю свою жизнь», — говорил Михайлов.

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