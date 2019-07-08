Стиви Уандер прервет гастроли из-за операции по пересадке почки

Американский певец и композитор Стиви Уандер сделает паузу в гастрольном туре из-за операции по пересадке почки. Об этом артист заявил во время выступления на музыкальном фестивале British Summer Time в Гайд-парке в Лондоне 6 июля.

По словам 69-летнего музыканта, хирургическое вмешательство назначено на сентябрь. До операции он планирует дать еще три концерта, пишет TMZ.

«У меня будет операция. Пересадка почки. В сентябре этого года. Всё в порядке. У меня есть донор, всё в порядке», — сказал Уандер со сцены, поблагодарив зрителей за поддержку и попросив не верить слухам о его здоровье.

Ранее в июле газета Detroit Free Press со ссылкой на источники писала, что певец борется с «серьезной, но поддающейся контролю» болезнью, о которой не хочет распространяться.

Стиви Уандер — американский музыкант, продюсер и общественный деятель, оказавший большое влияние на развитие музыки XX века. На его счету более 30 альбомов. Является 25-кратным лауреатом музыкальной премии Grammy.



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