Пиар-директор Пугачевой прокомментировала данные о концерте певицы в Одессе

08.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пиар-директор Пугачевой прокомментировала данные о концерте певицы в Одессе
Пиар-директор примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала о планах исполнительницы относительно выступлений на территории Украины.

Ранее СМИ сообщили, что Пугачева якобы планирует принять участие в концерте артистки Лаймы Вайкуле в Одессе.

Концертный директор опровергла эти сообщения, но не уточнила, речь идет конкретно об Одессе или о любых концертах на Украине.

«Нет, у нас нет в планах такого», — передает агентство «URA.RU» слова Чупраковой.

Ранее фанаты российской артистки предположили, что она планирует принять участие в музыкальном фестивале Laima Rendezvous Odessa, который пройдет на Украине. В афише мероприятия указаны имена не всех селебрити, которые выступят на сцене фестиваля, поэтому появились предположения, что Одессу посетит и давняя подруга Вайкуле — Пугачева. Кроме того, на одесском фестивале выступит дочь Пугачевой Кристина Орбакайте.

Напомним, на прошлой неделе в Сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как Пугачева подъезжает на лимузине прямо к вагону поезда на Рижском вокзале. Поведение певицы вызвало возмущение общественности. В Госавтоинспекции пообещали провести проверку. Впрочем, друзья и коллеги Пугачевой по цеху заявили, что она заслужила это право, и артистка уже не в том возрасте, чтобы передвигаться по перрону пешком.

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