Ольга Бузова стала владелицей хлебозавода в Подмосковье



Артистка хочет попробовать свои силы в абсолютно разных отраслях бизнеса. Ольга Бузова не жалеет сил и времени на новые проекты. Совсем недавно в центре Москвы открылся ее ресторан, где в скором времени будут подавать хлеб, произведенный на ее собственном заводе.

С недавнего времени Ольга Бузова не только поет, но и занимается бизнесом: открыла ресторан в центре Москвы, вот-вот запустит линейку именного шоколада. А осенью начнет печь хлеб – Бузова приобрела крупное предприятие в Подмосковье.

«Хлебобулочные изделия всегда пользовались спросом, – поделилась со «СтарХитом» 32-летняя Ольга. – Ведь большинство россиян не представляют жизни без них. Мой товар будет отвечать всем требованиям – вкусный, питательный и, главное, полезный. Планируем изготавливать несколько видов: черный, серый и зерновой – со злаками и отрубями. Сначала попробовать его можно будет в моем ресторане BuzFood. Возможно, товар появится и на полках обычных магазинов, но пока этот вопрос находится на стадии согласования».

Однако знаменитость развивает свои проекты не только в сфере кулинарии – в этом году она представила собственную криптовалюту BuzCoin, а также на протяжении нескольких лет работает в качестве дизайнера своей линии одежды. Но совсем скоро она расстанется на время с многочисленными делами и заботами, чтобы встретить любимого мужчину. Совсем скоро стартует проект «Замуж за Бузову», где артистка будет отбирать самых достойных претендентов на ее руку и сердце.

«Участие в этом шоу – самый безумный поступок в моей жизни! И я даже не могу назвать этот проект просто шоу. Я устала быть одна, я хочу любви, хочу почувствовать себя просто девушкой, которую добиваются, за которой ухаживают, которую любят. Искренне и без условностей. Получится ли у меня это – покажет время», – признавалась Ольга Бузова «СтарХиту».

Телеведущая и певица не раз говорила о том, что старается занять все свое свободное время делами, чтобы не чувствовать себя одинокой. Но если в ее жизни появится достойный кавалер, она готова отказаться от части повседневных забот, сбавить бешенный темп жизни, чтобы проводить время вместе с любимым. Бузова не скрывает, что развод с футболистом Дмитрием Тарасовым оставил в ее душе глубокую рану, но спустя почти два года она готова к новым отношениям и верит в настоящую любовь.



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