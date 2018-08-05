Супруга Данко пытается добиться алиментов



Гражданской супруге певца Данко нелегко одной воспитывать 2х дочерей: младшая Агата требует массу внимания, ухода и денег на лечение – девочка страдает от ДЦП. Однако если раньше музыкант делал все, что в его силах ради детей, то сейчас редко навещает семью.

В начале июля певец вышел в свет с новой избранницей и признался, что уже полгода не живет с женой Натальей Устюменко. Он оставил ее одну с двумя дочками – 14-летней Софией и 4-летней Агатой, которая страдает ДЦП. Наталья до последнего надеялась, что муж образумится и вернется, ведь растить дочерей одной тяжело. Однако чуда не произошло – отец отказался воспитывать наследниц. Женщине пришлось обратиться к адвокатам.

«Наташа не держит зла, хочет лишь добиться выплаты алиментов, – говорит «СтарХиту» Катя Гордон, владелица агентства «Гордон и сыновья». – Сложнее всего терпеть равнодушие Данко, он совсем перестал уделять внимание девочкам, а к младшей вообще проявляет непонятный негатив. Сколько раз встречались на съемках передач: он всегда вставал на защиту семьи, был готов отдать последнее Агате. А сейчас смотрю и не понимаю, что творится, человека словно подменили. Мы с Наташей предложили подписать Данко алиментное соглашение. Однако он отказался, мол, нет денег!»

По оценке юристов, даже если Устюменко добьется справедливости, алименты окажутся скромными.

«Профессия певца нестабильная, – продолжает Екатерина. – Музыкант не скрывает свой маленький заработок, гастрольный график почти пуст. Если Данко все же одумается, ему необходимо будет выплачивать семье каждый месяц по 50 тысяч рублей. Для Наташи важна каждая копейка. На поддержание здоровья младшенькой уходит львиная доля бюджета. Плюс подрастает Соня, ей необходимо внимание папы. А он предал!»

По словам Данко, сейчас Наталья устраивает свою личную жизнь. Артист признался, что подозревает супругу в романе. Пока он не понимает, насколько серьезные отношения у мамы его детей с новым ухажером. Данко о разрыве с женой: «Я видел ее с другим мужчиной»

«Я увидел на фотографии с Наташей какого-то мужчину. Пока не знаю, насколько серьезны их отношения, может, он и представляет угрозу для нашего примирения. Я сейчас себя чувствую свободным мужчиной», – рассказывал Данко.

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