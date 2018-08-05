Развод на миллиард: СМИ узнали, что пытаются поделить Петросян и Степаненко

05.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Развод на миллиард: СМИ узнали, что пытаются поделить Петросян и Степаненко
Актриса Елена Степаненко направила обращение в Хамовнический суд Москвы с просьбой о расторжении брака с юмористом Евгением Петросяном. Она хочет взыскать с супруга более 80% нажитого имущества, стоимость которого 1,5 миллиарда рублей.

По данным источника из ближайшего окружения супружеской пары, Степаненко требует восемь из десяти столичных квартир, нажитых артистами, а также антиквариат и другие ценности, передает ТАСС.

Стоимость одной из квартир, которая может стать предметом спора, составляет почти 48 миллионов рублей. Недвижимость, которую сделали путем совмещения двух квартир, обладает площадью в 138,7 квадратных метров, сообщает телеканал «360».

Квартира в прошлом году стала местом ЧП, когда артисты залили соседей снизу. В качестве компенсации жильцы потребовали возмещения ущерба в размере 350 тысяч рублей.

Федеральное агентство новостей ранее обратилось за комментарием по поводу известий о скором разводе артистов к коллегам Петросяна и Степаненко — известным юмористам Сергею Дроботенко и Елене Воробей.

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