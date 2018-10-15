Панин прокомментировал свою езду по пешеходной улице Саратова

Посредством нового ролика в Instagram актер прокомментировал видео своей езды по пешеходной улице в Саратове.

Ранее в Сети появился ролик, на котором Mercedes Gelandewagen едет по центральной пешеходной улице Саратова — проспекту Кирова. Голос за кадром, предположительно принадлежащий Панину, говорит: "Чисто по-саратовски, по пешеходной улице".

В ответ детский голос замечает: "Папа, нас за это посадят". — "Посадят?" — спрашивает мужчина. — "Посадят", — отвечает ребенок.

"Не успел я сегодня утром приехать на съемочную площадку, как мне уже со всех сторон рассказывают, что средства массовой информации раздувают новый скандал, связанный со мной, что оказывается, актер Алексей Панин на большой скорости проехался на Gelandewagen по пешеходной улице. Я так и знал, что СМИ раздуют скандал. Уважаемые СМИ, во-первых, не я ехал, а меня везли. Во-вторых, мы снимаем кино. А, в-третьих, большинство жителей Саратова прекрасно знают о том, что по этой улице люди ездят и подъезжают к своим домам", — заявил актер.

Алексей Панин регулярно оказывается участником скандалов. Так, в августе актера вместе с дочкой по его просьбе сняли с рейса Симферополь — Москва, из-за чего пришлось задержать вылет. Очевидцы утверждали, что Панин был пьян, разгуливал по салону и не слушался стюардов, однако источник РИА Новости в экстренных службах эту информацию не подтвердил. В авиакомпании "Россия", которой принадлежал самолет, заявили, что могут взыскать с Панина убытки за задержку рейса.



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