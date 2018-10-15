Звукорежиссер погиб на съемках после падения с балкона

Джеймс Эмсвиллер, американский звукорежиссер, погиб на съемках фильма «Ты мой друг».

Как пишет телеканал «360», мужчина сорвался с балкона жилого дома, когда вышел покурить во время перерыва. Рядом с ним в этот момент никого не было.

Съемки проходили в американском Маунт-Лебанон (Пенсильвания). Инцидент произошел во время перерыва между сценами, в которых участвовал актер Том Хэнкс.

Мужчина был доставлен в больницу, однако через час скончался от полученных травм.

61-летний Эмсвиллер стал лауреатом премии «Эмми» в 2015 году, получив награду за работу в фильме «Бесси» о судьбе легендарного блюзового певца Бесси Смита.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик в Китае выпал с балкона расположенной на 19‐м этаже квартиры и остался жив. 25 сентября житель Астаны спас семилетнего ребенка, который выпал с 10-го этажа жилого дома.



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