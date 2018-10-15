Работа Скарлет Йоханссон в фильме о Черной вдове оценена в 15 млн долларов

15.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Работа Скарлет Йоханссон в фильме о Черной вдове оценена в 15 млн долларовПо данным СМИ, голливудская актриса Скарлетт Йоханссон за съемки в предстоящем сольном фильме Marvel "Черная вдова", посвященному супергерою из комиксов, получит лчень приличного размера гонорар.

Как передает в пятницу, 12 октября Hollywood Reporter, звездt кино заплатят 15 миллионов долларов. Примерно столько же получили Крис Эванс и Крис Хемсворт за "Войну бесконечности".

Стоит отметить, что официальные представители Marvel по традиции не комментируют информацию о заработках своих актеров.

По данным издания, режиссером картины станет 50-летняя австралийка Кейт Шортланд, которая работала над лентами "Эрудиция" и "Берлинский синдром".

Сюжет пока не раскрывается, но известно, что действие фильма будет происходить до событий "Мстителей". Съемки стартуют в июне 2019 года.

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