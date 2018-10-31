Бывшая жена Кержакова рассказала, как он пытался ее подставить

Два года назад Екатерину Сафронову обвинили в употреблении и хранении наркотиков, которые у нее так и не нашли.

Последние два года выдались тяжелыми для Миланы Кержаковой. Она потеряла своего отца, когда находилась на последних неделях беременности. Милане было очень тяжело переживать эту утрату, из-за чего она начала употреблять запрещенные вещества и впала в депрессию.

Сейчас Милана лечится от наркотической зависимости и переживает развод с мужем, который хотел отобрать у нее единственного сына. Девушка смогла отстоять сына. По решению суда, мальчик должен жить с мамой, но Кержаков не намерен так просто отдать Милане ребенка. Футболист игнорирует постановление суда.

Отметим, что несколько лет назад все СМИ писали о том, что бывшая жена Кержакова Екатерина Сафронова также употребляла наркотики. Сама Сафронова отрицает все обвинения и утверждает, что ее подставили. Сотрудники полиции так и не нашли у нее запрещенные вещества. Более того, на одном из порталов новость о том, что женщину задержали, появилась еще до того, как Екатерину повезли в отделение полиции. Екатерина уверена, что именно бывший муж пытался ее оболгать.

«Ведь это был 2016 год, мы тогда даже не судились с Кержаковым, но, видимо, слишком белая у меня была репутация после расставания с ним. Надо было подпортить ее еще больше, чтобы СМИ пестрили о том, что я наркоманка. Если бы он думал о детях, он никогда бы не выставлял матерей своих детей в таком свете. Кержаков очень мстительный человек, который упивается болью других людей. И это страшно», — призналась Сафронова для «Комсомольской правды».



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