Условия назначения пенсий по старости поменяют

Вокруг пенсионной тематики в последние месяцы витает огромное количество обсуждений. В основном они связаны с грядущей пенсионной реформой, которая помимо прочего, предполагает существенное увеличение возраста выхода на пенсию.

Одним лишь ростом пенсионного возраста власти решили не ограничиваться. Накануне стало известно, что в будущем году поменяются условия назначения пенсии по старости. В данном случае какие-либо подробности пока не приводятся, если не брать во внимание следующие моменты: поменяется необходимое количество пенсионных баллов и требования к страховому стажу.

В самое ближайшее время будут раскрыты детальные подробности. Елена Бибикова, которая представляет Совет Федерации, пообещала уже сегодня рассказать о нововведениях. Она не стала рассказывать детали, лишь указав на тот момент, что российские власти с помощью реформы постараются увеличит пенсии. Правда, она проигнорировала, каким образом это реализовывается.

Из этого можно сделать неутешительный вывод: выйти на пенсию с каждым последующим годом в России будет все труднее. Целенаправленная политика правительства делает все возможное, чтобы на пожилых гражданах происходила тотальная экономия бюджетных ресурсов.

В рамках пенсионной реформы, напомним, возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин должен быть увеличен на пять. В соответствии с новыми правилами, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60 лет.

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