Условия назначения пенсий по старости поменяют

30.10.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вокруг пенсионной тематики в последние месяцы витает огромное количество обсуждений. В основном они связаны с грядущей пенсионной реформой, которая помимо прочего, предполагает существенное увеличение возраста выхода на пенсию.

Условия назначения пенсий по старости поменяют

Одним лишь ростом пенсионного возраста власти решили не ограничиваться. Накануне стало известно, что в будущем году поменяются условия назначения пенсии по старости. В данном случае какие-либо подробности пока не приводятся, если не брать во внимание следующие моменты: поменяется необходимое количество пенсионных баллов и требования к страховому стажу.

В самое ближайшее время будут раскрыты детальные подробности. Елена Бибикова, которая представляет Совет Федерации, пообещала уже сегодня рассказать о нововведениях. Она не стала рассказывать детали, лишь указав на тот момент, что российские власти с помощью реформы постараются увеличит пенсии. Правда, она проигнорировала, каким образом это реализовывается.

Из этого можно сделать неутешительный вывод: выйти на пенсию с каждым последующим годом в России будет все труднее. Целенаправленная политика правительства делает все возможное, чтобы на пожилых гражданах происходила тотальная экономия бюджетных ресурсов.

В рамках пенсионной реформы, напомним, возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин должен быть увеличен на пять. В соответствии с новыми правилами, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60 лет.

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