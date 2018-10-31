Солист Rammstein Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы. Видео

Выздоровление певицы пара отпраздновала романтическим ужином.

Светлана Лобода покинула пределы Боткинской больницы в сопровождении фронтмена Rammstein, пишет портал Super. Сообщается, что Тилль Линдеманн бросил съёмки нового клипа и купил авиабилет эконом-класса в Москву, как только узнал о госпитализации певицы.

Из клиники пара отправилась в ресторан вместе со старшей дочерью Светланы — Евой. Девочка почти весь вечер просидела на коленях у музыканта.

Ранее стало известно, что Светлану Лободу экстренно прооперировали из-за проблем с почками. Исполнительнице пришлось перенести свои концерты.

Об отношениях Лободы и Линдеманна мир узнал летом 2017 года. Их роман завязался на фестивале "Жара" в Баку. В мае 2018 года у Светланы родилась вторая дочь, которую назвали Тильдой.



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