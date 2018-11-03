«Отрезала здесь, вставила там»: что в себе меняла Елена Воробей



СМИ продолжают интересоваться внешними преобразованиями российских звезд. В этот раз мы попросили пластического хирурга изучить различные фотографии юмористки Елены Воробей, которая с каждым годом выглядит все лучше и лучше.

"Практически нет сомнений, что Елена Воробей делала ринопластику. Это то, что кардинально изменило ее облик. Нос ― центральная часть лиц, и изменение его формы преображает внешность. Операция придала чертам Елены утонченность. До хирургического вмешательства нос Елены был достаточно длинным, с выраженной горбинкой. Кончик носа был опущен вниз, угол между носом и верхней губой от природы – мужского типа. С помощью ринопластики изменился размер носа, приподнялся его кончик, уменьшилась ширина спинки. Благодаря операции внешность артистки однозначно стала гармоничнее и привлекательнее", – заявил Дни.ру пластический хирург Юрий Диков.

Еще одно вмешательство, к которому скорее прибегла Елена Воробей ― это маммопластика. "Установка имплантов делается по нескольким поводам. Первый, самый банальный, когда женщина просто хочет увеличить размер своей груди. Второй ― восстановление после беременности и кормления грудью. Третий ― устранение асимметрии, исправление природной формы . Четвертый ― коррекция формы после какого-либо операционного вмешательства. Определить причину, по которой Елена решила обратиться к пластическим хирургам, чтобы изменить грудь, мы не можем, но в любом случае эти изменения благоприятно повлияли на фигуру артистки. Такого эффекта сложно добиться только с помощью пуш-апа, поэтому можно смело предположить, что здесь была проведена операция по установке имплантов", – пояснил врач.

Что касается косметологических процедур, то, по словам эксперта, артистка скорее всего прибегала к инъекциям бутолотоксина и гиалуроновой кислоты. "Можно предположить, что с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты Елена добавила объем скулам и скорректировала форму подбородка, проработав контур нижней челюсти. Если сравнивать фотографии Елены разных периодов, то можно заметить, что на более поздних появился дополнительный объем в области скул", – обратил внимание Диков.

После изменений формы носа и груди, образ Елены начал восприниматься несколько по-другому. Теперь появилась некая солидность. Эти изменения оказали положительное влияние на внешность и образ в целом. Елена стала выглядеть привлекательнее, но при этом не потеряла свою индивидуальность.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







