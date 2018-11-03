«Эффект за неделю»: Борисова поведала супер-диету



Телеведущая решила сесть на диету. Дана Борисова поделилась поклонниками секретом быстрого похудения.

Звезда отправилась на остров Самуи, что находится Сиамском заливе Тихого океана. Дана Борисова принимает солнечные ванны, купается и посещает спа.

Однако отпуск для Борисовой – это не повод расслабиться и не следить за питанием. Наоборот, благодаря строгой диете ей удалось похудеть на полтора килограмма.

Знаменитость давно сетовала, что до идеала ей осталось сбросить совсем чуть-чуть. Однако долгое время вес не уходил.

"Счастье есть. За неделю отдыха я скинула 1,5 кг – и только потому, что ела исключительно рыбу целыми днями Здесь, на Самуи, она вполне доступна. Буду вспоминать этот марафон долгую зиму!" – отметила Дана Борисова в личном Instagram.

Напомним, что Борисова уже более года ведет трезвый образ жизни. Знаменитость прошла курс лечения от алкогольной и наркозависимости и теперь не позволяет себе срываться.



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