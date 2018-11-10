56-летняя Мег Райан тайно вышла змуж

Актриса узаконила отношения со своим давним бойфрендом - 60-летним певцом Джоном Мелленкампом. Звезда романтических комедий Мег Райан была замечена в Нью-Йорке с обручальным кольцом на пальце. Как сообщает источник, незадолго до этих кадров, опубликованных Daily Mail, актриса вышла замуж втайне от общественности.

Избранником звезды стал ее друг, 60-летний исполнитель Джон Мелленкамп. По словам информатора, Мэг и Джон тайно поженились на ранчо Мелленкампа в Индиане.

«Они поняли, что не могут жить друг без друга», — рассказал источник, добавив, что на свадьбе присутствовали самые близкие родственники и друзья. Всего – около двадцати гостей.

«Был шведский стол, выступление группы, и Джон даже исполнил для Мэг серенаду. Специально в ее честь он написал новую балладу».

На свадьбе собрались все наследники супругов – пятеро детей Джона от трех предыдущих браков и двое детей Мэг (25-летний Джек, ее сын от брака с Деннисом Куэйдом и 13-летняя Дейзи, удочеренная девочка из Китая).

Мег и Джон впервые начали встречаться еще в 2011 году и долгое время просто встречались. В 2017-м мужчина сделал своей подруге предложение, а теперь возлюбленные оформили свои отношения официально.



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