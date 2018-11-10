Олега Тактарова за дебош сняли с рейса. Видео

Как рассказали сотрудники авиакомпании, 51-летний актер опоздал на посадку, но все же проник в салон самолета. В итоге работники службы безопасности высадили Олега Тактарова. Артист возмущен произошедшим.

Олег Тактаров родился в Саратове и много лет занимался самбо, а также развивал собственный бизнес. В 1994 году он уехал в Америку, чтобы профессионально заниматься спортом. Через несколько лет мужчина поступил в престижную театральную академию и стал снимать в кино в Голливуде. Иногда он приезжает на свою родину и участвует в различных кинофестивалях. Однако на днях вокруг артиста разгорелся скандал.

Вчера Тактакров должен был вылететь из Москвы в Нью-Йорк. Однако актера высадили из самолета. Служба безопасности узнала, что 51-летний мужчина опоздал на посадку и якобы после этого он все же проник на борт. По словам сотрудников авиакомпании, Олег Николаевич начал вести себя неподобающим образом — толкнул женщину и сел на свое место. Все это и послужило поводом для того, чтобы пассажира сняли с рейса. Актер возмущен произошедшим. Он заверил, что дело обстояло иначе. Мужчина не только не опоздал на посадку, но и прибыл за 20 минут до ее окончания. Также он никому не грубил.

Тактаров улетел в США другим рейсом. Билет он купил за свой счет. Ему достались не самое удобное место, на котором актеру пришлось просидеть десять часов. Он уже прибыл в Нью-Йорк и записал видео для своих поклонников. Артист рассказал, что не устраивал дебош. По его словам, он поймал на вранье стюардесс, а также пилотов. Ситуация очень сильно огорчила Олега Николаевича. «Мне пришло пояснение. Сказали, что я не прав», — поделился он. Актер намерен в скором времени обратиться в посольство, чтобы добиться справедливости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Внимание #Аэрофлот #Aeroflot @aeroflot и нас, часто летающих пассажиров! Оцените действия вашей службы безопасности У меня не было багажа На самолет меня пустили Было ли нарушением, то что меня ссадили с рейса SU100 7 ноября лежащего в Нью-Йорк? Я не хамил, не грубил, не оказывал сопротивления . Всё моё нарушение, что хотел успеть к ребенку и не поверил молодым девочкам, что закрыли двери передо мной. И оказался прав!. Написал объяснительную полиции, которая вместе с командиром корабля была на моей стороне. Почему меня ссадили с рейса? Полицейские сказали ,что служба безопасности аэрофлота так всегда делают. Я этого в прошлом не припомню. Всегда пытались помочь Пассажиру. Но это раньше. Другие компании делают так до сих пор. Что это было? Упрямство сотрудника службы безопасности аэрофлота? Или новое правило нацеленое на подрыв уважения к компании. Разберитесь пожалуйста! Ваш пассажир с золотой картой номер 960565 Oleg Taktarov Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official) 7 Ноя 2018 в 12:27 PST

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