«Ой, какая дурочка!» Собчак раскрыла секрет успеха Бузовой



По её заявлениям, люди любят смотреть на кого-то более глупого, чем они, и благодаря этому у них поднимается самомнение.

Телеведущая Ксения Собчак объяснила секрет успеха своей коллеги по цеху Ольги Бузовой. Об этом она рассказала в интервью рэперу Басте, опубликованном на YouTube-канале "ТО Gazgolder".

Как отмечает бывшая телеведущая реалити "Дом-2", своей популярностью действующая звезда телестройки обязана своему известному психологическому эффекту.

— Люди любят смотреть на кого-то глупее, чем они, или кого-то, кого они считают глупее, чем они. Потому что тогда у них поднимается самооценка, — сказала она.

Собчак отмечает, что люди смотрят на Бузову и думают: "Ой, какая дурочка!" И после этого продолжают на неё смотреть. Каждый зритель думает в этой ситуации, что он поступил бы умнее.



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