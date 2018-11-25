Максакова с улыбкой рассказала о выкидыше от Вороненкова



Оперная дива Мария Максакова, ставшая известной в РФ больше не из-за своих вокальных талантов, а из-за скандалов, которые связаны с ее супругом Денисом Вороненковым, приняла участие в съемках программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В частности, она вспомнила о жуткой ситуации, когда у нее случился выкидыш.

Мария Максакова рассказала в эфире НТВ о том, что о своей беременности узнала почти сразу после свадьбы, когда они с Денисом Вороненковым поехали отдыхать на Красное море. Позже ей сообщили, что она ждет двойню.

Эта ситуация, по ее собственному признанию, обрадовала оперную диву. "Сразу отмучаюсь", – поделилась Мария Максакова своими мыслями в тот момент. Однако этому не суждено было сбыться.

Дело в том, что наружу всплыли грязные тайны Дениса Вороненкова и его делами заинтересовались правоохранительные органы. Неожиданный поворот казалось бы безоблачной семейной жизни вызвал сильный стресс, в результате которого Мария Максакова потеряла еще не родившихся детей.

Зрителей шокировала не столько сама история, без всяких сомнений жуткая, а то, каким образом певица рассказывала ее Лере Кудрявцевой. Желание скрыть пережитую боль, по всей видимости, привело к непредсказуемой реакции и все время, пока Максакова вспоминала о своей потере, на ее лице гуляла легкая улыбка.

Напомним, Мария Максакова в декабре 2016 года покинула Россию вместе с мужем Денисом Вороненковым, уехав в Киев и получив вид на жительство в Незалежной. Скрывающегося от российского правосудия бывшего депутата нашли в центре Киева совсем другие люди. Украинский силовик, вернувшийся с боевых действий в Донбассе, несколькими выстрелами оборвал жизнь мужа оперной Дивы.

Максакова продолжает жить в украинской столице, где преподает академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины, выступает с концертами, сотрудничает с Харьковским театром оперы и балета имени Н.В. Лысенко. Максаковой предоставлена государственная охрана.

В порядке исключения у Кудрявцевой она говорила по-русски, хотя обычно предпочитает именно украинский. На нем же общается со своим младшим ребенком. Впрочем, встреча Леры Кудрявцевой и Марии Максаковой проходила не в Киеве, а в Мюнхене. Возможно, за пределами Украины певица ослабляет строгость личных языковых законов.



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