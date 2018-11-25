Вдова Караченцова поведала содержание последней воли актера

25.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Вдова Караченцова поведала содержание последней воли актера
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина поведала, какой стала последняя воля известного российского актера.

По ее словам, Караченцов попросил супругу не рыдать, а улыбаться на его похоронах.

"На самом деле мы вечные. Всех очень люблю", — цитирует слова актера StarHit.

Поргина добавила, что после смерти Караченцова ни разу не посещала дачу, на которой они жили вдвоем последние несколько лет. По словам женщины, супруг не приходит к ней во сне, но она постоянно чувствует его присутствие рядом.

Российский и советский актер Николай Караченцов скончался в Москве 26 октября 2018 года. Артист умер за день до своего 74-летия.

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