У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился сын

Анна Матисон подарила актеру сына. Радостной новостью поделился сам Сергей Безруков.

В конце мая Сергей Безруков рассказал поклонникам радостную новость. Он сообщил, что его супруга Анна Матисон беременна. Примечательно, что во второй раз перед поездкой на «Кинотавр» супруги узнали о грядущем пополнении в семье. Чуть раньше поклонники заметили, что избранница актера стала выходить в свет в свободных нарядах, под которыми можно скрыть изменившуюся фигуру.

Последние несколько недель Анна не появлялась на публике, а сегодня стало известно, что она родила сына. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник. Сергей уже поздравил жену в соцсети и опубликовал трогательное фото из больницы. Актер не скрывает, что очень счастлив. «Сын!!!! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя, родная моя!!! Спасибо тебе!!!», — адресовал актер нежные слова своей жене. Поклонники принялись поздравлять звездных супругов с пополнением.

Напомним, Безруков ранее 15 лет прожил в браке с Ириной Безруковой. Однако их отношения разладились после того, как ушел из жизни единственный сын Ирины от первого брака Андрей Ливанов. Вскоре после развода актер расписался с Матисон, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Млечный путь». В 2016 году она подарила ему дочь, которую звездные супруги назвали Марией. Поклонники, к слову, считают, что девочка растет копией своей мамы.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







