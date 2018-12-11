Кержакову и Тюльпановой назначена наркологическая экспертиза

Сегодня, 10 декабря, Петроградским районным судом назначена комплексная экспертиза с участием врача-нарколога бывшему нападающему национальной команды нашей страны по футболу Александру Кержакову и его жене Милане Кержаковой. Такое решение питерская судебная инстанция вынесла в рамках их бракоразводного процесса.

«Суд определил назначить комплексную судебную экспертизу с участием эксперта-нарколога Кержакову и Кержаковой», - заявил судья.

Во время сегодняшнего заседания адвокат жены спортсмена заявил, что якобы футболист сам употреблял наркотические вещества. Защитники Кержакова назвали данные обвинения абсурдными.

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков соединились узами брака три года назад, в 2015 году. В настоящее время они не только разводятся, но и решают, с кем будет проживать их совместная дочь.



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