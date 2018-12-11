«Сижу в ресторане с Ксюшей»: Панин прокомментировал новости об аварии

11.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

«Сижу в ресторане с Ксюшей»: Панин прокомментировал новости об аварии
Актер Алексей Панин отрицает слухи о том, что он попал в аварию в ночь на понедельник. Как ранее писали СМИ, актер якобы попал в ДТП на улице Подвойского в Москве.

Актер заявил, что «никуда не попадал» и про аварию ничего не знает. По его словам, все воскресенье он был дома с дочкой и отдыхал.

«Пусть уже пишут, что хотят, мне плевать. Надоело. Сижу в ресторане с Ксюшей из «Блестящих», — сообщил Панин в комментарии KP.ru

Ранее СМИ писали, что актер сидел на пассажирском сиденье автомобиля Mercedes, который столкнулся с двумя такси. Также говорилось, что якобы Панину понадобилась помощь – актер получил серьезную травму головы, но от госпитализации отказался.

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что в ночь на 10 декабря на улице Подвойского действительно произошла авария, в которой никто не пострадал. По этой причине, по словам собеседника, личности в дежурную часть не передавались.

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