Впервые в жизни на «Голубом огоньке» планируется выступление рэпера

На вопрос, планируется ли выступление рэперов, Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сказал: "Планируем". Однако никаких имен называть не стал. Обозреватель "РГ" узнал подробности новогодней ночи на Первом канале.

Съемки новогоднего "Голубого огонька" уже начались. В этом году будут представлены разные жанры музыки и самые актуальные, популярные артисты. "РГ" точно известно, что выступит рэпер Баста. Он уже даже отснялся. Кто будет еще, пока говорить рано. Но речи об истории со специальным приглашением рэперов не идет. Некоторые известные люди пишут на Первый канал письма со своими суждениями, но тележурналисты понимают, что кто-то просто ловит свой хайп. И продолжают выстраивать, как говорится, "кислотно-щелочной баланс" новогоднего "Голубого огонька": чтобы все снова было модно, но с учетом вкусов разных категорий телезрителей.

Ведь не все в огромной аудитории Первого канала любят рэп. К тому же создатели обычно самой рейтинговой программы российского телевидения понимают, что и не все рэперы смотрят новогодние программы, поскольку у них свои развлечения и места где они собираются вместе, обходясь без телевизоров... В Москве, например, традиционно, - на Красной Площади.

А на Первом в новогоднюю ночь, как нам сообщили инсайдеры, все будет модно, красиво, наворочено, с участием большого количества привлеченных режиссеров. И картинка будет нарядная. Но пока все держится в секрете. Да и съемки завершатся только в конце декабря...



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