Мошенники запустили схему взлома аккаунтов в Telegram

Представители Минцифры сообщают о том, что пользователи Telegram могут стать жертвами мошенничества. Речь идет о взломе аккаунта.

Схема заключается в том, что пользователю приходит ссылка на получение подарка, переходя по которой он попадает на страницу авторизации. Далее требуется ввести код из смс. Введение цифр дает мошенникам возможность использовать данный аккаунт для рассылки аналогичных ссылок. При этом пользователь не знает о том, что аккаунт взломан. Также в Минцифры сообщили, что пока неизвестно, какая еще информация попадает в руки мошенников.

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