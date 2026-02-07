Приглашаем принять участие в ярмарке на празднике «Проводы зимы»

Муниципальное автономное учреждение «Детский парк «Орлёнок» открывает двери самого душевного городского праздника «Проводы зимы» и приглашает предпринимателей стать его неотъемлемой частью. 21 февраля, с 12:00 до 14:00, в Черногорском парке состоятся народные гуляния, где найдётся место как для семейного веселья, так и для плодотворного сотрудничества.

На территории парка будут установлены уютные деревянные домики, которые станут идеальным пространством для ремесленников. Здесь вы сможете продемонстрировать и реализовать свои традиционные масленичные куклы, изящные гончарные изделия, самобытные берестяные поделки – всё то, что отражает богатство народных традиций.

Для тех, кто специализируется на угощениях, предусмотрены торговые ряды, расположенные справа от главного входа со стороны улицы Пушкина. Это прекрасная возможность угостить всех желающих ароматными блинами, предложить согревающие напитки и другие вкусности, которые станут неотъемлемой частью масленичного стола.

Присоединиться к весёлому празднику и ярмарке «Проводы зимы» очень просто! С 12 по 17 февраля необходимо подать заявку на участие. Заявку можно подать лично или отправить на электронную почту организаторов: orlenok19@r-19.ru.

Организаторы призывают всех участников уделить особое внимание чистоте и аккуратному оформлению своих торговых мест. Приглашаем вас украсить себя и свои ряды в народном стиле, чтобы усилить ощущение сказки и почувствовать настроение традиционных гуляний.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события, которое объединит город в предвкушении весны. Порадуйте жителей своим мастерством, радушием и, конечно, вкусными угощениями!

Для дополнительной информации обращаться по телефону: 8 (3902)222-641.