«Антидвойка» для победителей большой викторины

В школе № 23 г. Абакана с 9 февраля стартует масштабный фестиваль предметных недель, приуроченный ко Дню российской науки. Это яркое событие, которое на несколько недель превратит учебные классы в творческие лаборатории и интеллектуальные площадки.

Учеников всех возрастов ждёт насыщенная программа: научные квесты, открытые уроки, мастер-классы, выставки проектов и творческие конкурсы. Каждая неделя будет посвящена углублённому изучению и нестандартному представлению конкретных школьных дисциплин.

Торжественным финалом фестиваля станет большая викторина «Умники и умницы», где встретятся сильнейшие знатоки – победители школьных этапов. Это будет настоящее состязание эрудиции, логики и быстроты реакции.

Главный приз для победителей викторины – особенные сертификаты «Антидвойка». Эти сертификаты дают школьникам уникальное право в течение следующей учебной четверти исправить любую неудовлетворительную оценку на более высокий балл.

Советник директора школы по воспитанию Татьяна Елисеева подчеркнула:

– Наша задача – не просто проверить знания, а вдохновить детей на их получение. Фестиваль и финальная викторина – это праздник для тех, кто любит учиться и открывать новое. А приз «Антидвойка» – это не только мотивация, но и символ доверия к способностям ребят, дать им возможность проявить упорство и исправить случайную ошибку.