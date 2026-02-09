«КЭС-БАСКЕТ»: финал регионального этапа

В сезоне 2025-2026 годов республиканского этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» приняли участие 165 команд общеобразовательных организаций из 13 муниципальных образований. 8 февраля в Спорткомплексе им. Н.Г. Булакина за путёвки на следующий этап чемпионата боролись команды юношей и девушек из Абакана, Черногорска, Усть-Абаканского и Аскизского районов.

Путёвки на чемпионат Сибирского федерального округа – у школьного спортивного клуба «Спарта» из Лицея имени Николая Генриховича Булакина. В отличие от парней, которые уверенно лидировали с самого начала, победа нашим девушкам далась нелегко. К явному преимуществу спортсменки пришли лишь во второй половине финального поединка с командой «Импульс» из Гимназии г. Черногорска.

Своими эмоциями после игры поделилась Наталья Морозова, председатель школьного спортивного клуба «Спарта»:

– Девчонки, молодцы! Очень постарались! Но держали нас в напряжении весь матч. Игра была равная в первой и второй партиях, но потом мы придали им уверенности, сказали, что нужно атаковать и забивать. Эмоции зашкаливают! Ура! Отличный подарок тренеру Ларисе Викторовне Хорошевой сделали, она сегодня утром улетела с другой командой на соревнования в Новосибирск.

Самыми ценными игроками турнира, показавшими наибольшую результативность во время игр, стали тоже наши ребята: Алёна Шаврина и Михаил Сипкин.

Региональный этап соревнований среди непрофессиональных спортсменов стал настоящим праздником спорта, здесь было интересно не только участникам, но и зрителям, которые смогли поучаствовать в конкурсах «Лопата», «Джекпот», «Крутящий момент», «21», посоревноваться в бросках с центра площадки и посмотреть выступления коллективов: детского спортивного клуба «Гравитация Fitjet», студии танца «Класс» и группы поддержки «Черри» Хакасского государственного университета.

Поздравили и наградили баскетболистов Глава города Абакана Алексей Лемин, министр образования и науки Республики Хакасия Анатолий Бутенко и исполняющий министра физической культуры и спорта региона Дмитрий Сафронов.

Победителями среди девушек стали команы:

I место – ШСК «Спарта» (Лицей им. Н. Г. Булакина, г. Абакан);

II место – ШСК «Импульс» (Гимназия, г. Черногорск);

III место – ШСК «Хазых» (СОШ, с. Аскиз).

Победителями среди юношей стали команы:

I место – ШСК «Спарта» (Лицей им. Н. Г. Булакина, г. Абакан);

II место – ШСК «Атлет» (Усть-Абаканская СОШ, п. Усть-Абакан);

III место – ШСК «Локомотив» (СОШ, с. Аскиз).

В марте 2026 года команды Лицея имени Н.Г. Булакина отправятся на чемпионат СФО, а пока у спортсменов начинается этап ежедневной подготовки, который наши юные баскетболисты успешно совмещают с учёбой.