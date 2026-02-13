Абакан готовится к масленичной неделе и народным гуляниям

В столице Хакасии продолжается подготовка к одному из самых любимых народных праздников – Масленице. В Администрации города Абакана накануне состоялся организационный комитет, где детально обсудили предстоящие мероприятия, призванные сделать проводы зимы и встречу весны безопасными, яркими, запоминающимися и по-настоящему народными. Центральное городское празднование состоится 21 февраля с 12:00 до 14:00 в Черногорском парке. Абаканцев и гостей города ждёт настоящее раздолье: ароматные блины, горячий чай, задорные конкурсы, молодецкие игры и выступления артистов. Глава города Абакана Алексей Лемин подчеркнул:

– В этом году масленичная неделя наступит как никогда рано, застав нас ещё в календарной зиме. Поэтому уже со следующей недели, с 16 февраля, мы начинаем наши празднования. Ожидается, что погода будет довольно прохладной, но даже сквозь зимние холода весна возьмёт своё! Главный городской праздник, по традиции, состоится на центральной площадке в Черногорском парке в субботу, 21 февраля. У нас впереди трёхдневные выходные, и я искренне призываю всех абаканцев не оставаться дома, а прийти в Черногорский парк к полудню. Там будут работать две сцены, масса разнообразных активностей – будет и весело, и интересно. Мы с нетерпением ждём всех на нашем центральном празднике! Мы приглашаем всех на масленичные гуляния в жилые районы Абакана. Как показывает практика, такие семейные праздники всегда проходят очень активно и душевно. Мы постараемся охватить каждый район, чтобы оценить уровень подготовки и, главное, вовлечённость наших жителей – это для нас имеет огромное значение.

Жителей и гостей города ожидают интерактивные программы, наполненные традиционными играми и забавами, призванными ярко и душевно проводить зиму. Организаторы обещают шумное и запоминающееся празднование. Начальник Управления культуры, молодёжи и спорта Ольга Воропаева рассказала о том, на каких площадках будут массовые гуляния:

– Масленица состоится на различных городских площадках: площадка Абаканского Дворца Молодёжи, парк «Комсомольский», сквер «Медвежонок», на дворовых территориях, на территориях культурно-досуговых учреждений. В рамках мероприятия пройдут интерактивные программы с играми и забавами, посвящённые проводам зимы. Будет весело, шумно и очень интересно!

Запланированные масленичные гуляния в жилых районах города обещают быть очень разнообразными. Для каждого района организаторы подготовили особую программу, где главную роль играют уникальные «фишки». Уже 16 февраля, в понедельник, в жилом районе «Северный» пройдёт конкурс на создание самого красивого и весёлого чучела Масленицы – «Маслёна-Краса».

17 февраля жилые районы «Юго-Западный» и «Южный» объединятся в парке «Комсомольский». Здесь участники смогут выиграть сладкий сюрприз – ароматный блин – за участие в конкурсах масленичных фотозон, тематических частушках и загадках.

18 февраля жилой район «Западный» активно готовится к празднованию. Организаторы обещают особую программу с мастер-классами для детей и взрослых, частушками и прибаутками. Будет весело, шумно и задорно!

20 февраля жилые районы «Гавань» и «Полярный» представят свои фотозоны, конкурсы частушек и народные игры, включая перетягивание каната и яркие костюмы.

21 февраля на главном городском празднике в Черногорском парке развернутся масштабные гуляния. На одной из площадок будет работать ГЦК «Победа» с программой о молодецких забавах, на второй площадке, которую готовит ТОС «Центральный», жители будут собирать фишки и взамен получат блины. Будет большая программа семейных народных гуляний, блины-хороводы, выступление нескольких народных городских ансамблей.

На территории парка также будут работать игровые площадки, торговые точки с угощениями и изделиями декоративно-прикладного творчества. Кульминацией праздника станет сожжение чучела Зимы. В это время принято бросать в огонь записки, где указаны все несчастья. На празднике организаторы будут раздавать всем желающим бумажные листки и ручки. Данным обрядом завершится этот весёлый и красочный праздник.

22 февраля КДЦ «Заречье» готовит театрализованное представление, где персонажи «Шутихи» вместе с жителями будут провожать зиму. Гости праздника смогут сплести 6-метровые косы, помериться богатырской силой, а также испытать себя на 7 игровых площадках, где будут предложены такие забавы, как распил бревна, ходьба на ходулях и борьба валенками.

22 февраля жилой район «Красный Абакан» представит не менее интересную программу с множеством интерактива. Жители вместе со сказочными персонажами будут прогонять зиму и встречать весну. Будут необычные соревнования: забивание гвоздей, для детей – бег в огромных валенках. Взрослые и дети смогут водить хороводы и петь песни.

Традиционно при проведении народных гуляний будет усилен контроль со стороны полиции, абаканской народной дружины, Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Абакана.

Приглашаем всех жителей и гостей Абакана принять участие в масленичных гуляниях, чтобы ярко и весело проводить зиму и встретить долгожданную весну!