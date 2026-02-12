«Спецавтобаза ЖКХ» в усиленном режиме расчищает и посыпает тротуары

«Погодные качели» осложняют не только самочувствие, но и дорожную обстановку, и для тех, кто чистит улицы города, такие оттепели и февральские дожди – дополнительное испытание. Муниципальное казённое учреждение «Спецавтобаза ЖКХ» продолжает в усиленном режиме работать по очистке и подсыпке тротуаров после прошедшей оттепели. Директор учреждения Павел Литвинов рассказал, чем подсыпают тротуары, где и как убирают:

– Продолжаем работать круглосуточно. Большая часть тротуаров была очищена от натоптанного снега, особенно в предыдущие три дня, все силы были брошены на очистку снега и наледи на тротуарах. Это дало результат, и тонкая ледяная корочка, которая образовалась утром, уже практически растаяла и просохла. Там, где снег и наледь остались, ведётся подсыпка и продолжается расчистка.

Работают две механизированные бригады на мини-погрузчиках с бункерами, это увеличивает скорость обработки тротуаров песком, а также пять мини-бригад, которые вручную подсыпают наиболее опасные участки тротуаров: сходники, посадочные площадки. Особое внимание уделяется социальным объектам: больницы, детские сады, школы, подходы к ним обрабатываются регулярно. Работают во всех районах города.

Конечно, всегда есть места, где на данный момент ещё не подсыпано или уже, наоборот, всю подсыпку «разнесли», и снова становится скользко. В таком случае, пожалуйста, сообщайте адреса, где есть такие сложные места, в аккаунты «Абакан официальный», их передадут в работу городским коммунальщикам и управляющим компаниям, отвечающим за дворы. Управляющим компаниям уже рекомендовано дополнительно обработать пешеходные связи, особенно у подъездов: подсыпать песком, сколоть наледь и расчистить подходы.