Забота, развитие, будущее: итоги работы главных городских центров поддержки детей за 2025 год

Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин встретился с руководителями двух ключевых учреждений дополнительного образования и поддержки детей: Центра детского творчества и Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Руководители представили подробный отчёт о проделанной работе за 2025 год, обозначив достигнутые показатели и дальнейшие планы.

Центр детского творчества остаётся основным центром дополнительного образования в Абакане, предлагая юным жителям города широкий спектр образовательных программ по четырём основным направлениям: художественному, социально-гуманитарному, техническому и естественнонаучному. Программы ежегодно обновляются, учитывая запросы детей и родителей. Особое внимание уделяется созданию условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 2025-2026 учебном году в ЦДТ обучается 144 ребёнка с особыми образовательными потребностями, из которых 64 ребёнка-инвалида.

Педагогический состав ЦДТ отличается высоким профессионализмом. В 2025 году 29 педагогов стали победителями и призёрами профессиональных конкурсов педагогического мастерства, что значительно больше, чем 18 человек в 2024 году. Достижениями отличились и обучающиеся: 2623 ребёнка стали победителями и призёрами различных конкурсов.

2025 год ознаменовался несколькими значимыми событиями. Впервые для жителей города были проведены интерактивный лекторий «Абакан военного времени: всё для фронта, всё для Победы», интернет-проект «Страницы истории: Абакан 1945 года», просветительский проект «Память Победы» и просветительский проект-подкаст «Хакасия. Век ХХ».

ЦДТ остаётся центром координации детского движения. Местное отделение «Юнармии» насчитывает 1673 юнармейца, а в 2025 году состоялось 7 церемоний посвящения, в ряды движения принято 732 человека. 5 юнармейцев получили знак отличия «Юнармейская доблесть 2 степени», 7 – «Юнармейская доблесть 3 степени».

Среди знаковых городских мероприятий, организованных ЦДТ в 2025 году, – городской конкурс «Выпускник года», праздник выпускников, торжественное открытие Вахты Памяти, новогодние представления для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот, а также фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья!», посвящённый Дню толерантности и Дню народного единства.

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в составе которого 32 сотрудника, включая 19 специалистов педагогического состава, продолжает оказывать всестороннюю помощь детям, испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, а также их родителям и педагогам. Ключевым направлением работы Центра является психолого-медико-педагогическое обследование. В 2025 году обследование прошли 1793 ребёнка, из них 895 детей на выездных комиссиях. Особое внимание уделяется раннему выявлению отклонений в развитии у детей дошкольного возраста (42% обследованных – от 4 до 6 лет, 25% – от 0 до 3 лет). Для 62 подростков были определены специальные условия для прохождения итоговой государственной аттестации, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

Центр активно занимается профилактикой негативных явлений среди несовершеннолетних. В 2025 году групповые занятия посетили 922 несовершеннолетних. Реализуется проект по половому воспитанию «Просто о сложном», охвативший 268 обучающихся и 65 родителей. Ежемесячный профилактический марафон «Я личность» охватил более 11253 человека, предоставляя методические рекомендации образовательным учреждениям. Особое внимание уделяется летним каникулам, где более 2500 детей участвовали в досуговых и профилактических мероприятиях.

Консультационный пункт экстренной психологической помощи «Доверие» в 2025 году принял 146 семей, что на 31 семью больше, чем в 2024 году. Индивидуальное и групповое консультирование прошли 550 родителей и педагогов, 157 подростков состояли на учёте в КДН и ЗП, 662 несовершеннолетних прошли углублённую диагностику.

В 2025 году 53 несовершеннолетних получили индивидуальные логопедические занятия. Коррекционно-развивающее направление, реализуемое учителем-дефектологом, охватило 54 ребёнка, показав положительную динамику в 94% случаев. Психологи Центра проводили занятия по программам, направленным на коррекцию психомоторной сферы, познавательных и эмоционально-волевых процессов, детско-родительских отношений, социально-эмоционального развития и повышение самооценки.

В 2025 году профориентационные программы освоили 361 школьник. В интерактивных профориентационных играх приняли участие 428 детей. Более 370 школьникам были организованы экскурсии на предприятия города.

Педагогический состав центра – это команда высококвалифицированных, образованных, чутких и внимательных специалистов, которые постоянно повышают своё мастерство и внедряют инновационные методики работы. В 2025 году педагоги Центра ППМиСП стали победителями во всероссийском педагогическом конкурсе, Республиканском конкурсе инклюзивных практик и городском конкурсе «Лучший коллективный договор».

Центр детского творчества и Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – это не просто учреждения, а важная часть социальной инфраструктуры Абакана. Они являются катализаторами развития города, благотворно влияют на семейные отношения и помогают каждому ребёнку, будь то «обычный» ребёнок или ребёнок с особыми потребностями, найти своё место в жизни, раскрыть свои способности и почувствовать себя счастливым. Оба центра служат опорой для семей, предоставляя не только образовательные услуги, но и квалифицированную помощь в решении сложных жизненных ситуаций.