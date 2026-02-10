По Хакасии 11 февраля прогнозируют сильный ветер

По Республике Хакасия 11 февраля ожидается сильный и очень сильный юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, в горах Орджоникидзевского района 30 м/с и более. Прогноз получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объектах, сход снежных масс (источник ЧС – сильный ветер, очень сильный ветер)