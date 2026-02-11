В Абакане обсудили работу по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений

В Администрации города Абакана состоялось заседание комитета по социальным вопросам, мандатным вопросам и депутатской этике Совета депутатов города Абакана, где одним из основных вопросов стал подробный отчёт о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Абакана за 2025 год. Перед предстоящей сессией, запланированной на 17 февраля, городские депутаты детально рассмотрели итоги деятельности комиссии, направленной на благополучие юных горожан. Об итогах работы рассказал председатель комиссии, заместитель Главы города Абакана по вопросам общественной безопасности и мобилизационной работе Владимир Крафт:

– Вся наша работа направлена на создание в городе эффективной модели межведомственного взаимодействия, направленной не только на предупреждение правонарушений несовершеннолетних, но и на укрепления института семьи, предупреждение раннего семейного неблагополучия; проведение адресной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении; поддержку молодёжных и подростковых общественных организаций, и волонтёрского движения. За 2025 год проведено 51 заседание Комиссии, все с участием представителей Прокуратуры города Абакана. Рассмотрено 15 общепрофилактических вопросов, 150 жалоб и заявлений, 772 дела по защите прав и интересов несовершеннолетних. По результатам рассмотрения заслушан 51 отчёт должностных лиц. Им направлено 2794 поручения, 38 предложений об устранении причин и условий, способствовавших безнадзорности, правонарушениям и другим антиобщественным действиям несовершеннолетних. Рассмотрено 238 протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетних и 559 протоколов об административных правонарушениях родителей или иных законных представителей, взрослых и должностных лиц. На различные виды профилактического учёта поставлено 254 несовершеннолетних, с каждым субъекты профилактики проводят работу. Несовершеннолетними, проживающими в городе Абакане, совершено 26 преступлений, в том числе по фактам мошенничества, легализации доходов преступным путём, телефонных звонков о ложном минировании, угонов транспортных средств, краж, причинения вреда здоровью и связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из 238 административных правонарушений, совершённых несовершеннолетними: 143 – нарушения ПДД; 27 – появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения; 20 – небрежное хранение паспорта, повлёкшее его кражу; 11 – мелкие хищения из торговых объектов; 12 – переход железнодорожных линий в неустановленных местах; 4 – мелкое хулиганство. Составлено 520 протоколов административных правонарушений по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по обучению, воспитанию и содержанию своих детей, защиты их прав и законных интересов.

Владимир Крафт акцентировал внимание на том, что причины, по которым несовершеннолетние совершают противоправные действия, многогранны. Часто в основе лежат семейное неблагополучие, отсутствие должного родительского внимания и контроля, а также влияние негативной среды. Недостаток общения с родителями, непонимание со стороны взрослых, отсутствие поддержки и доверительных отношений могут привести к тому, что ребёнок ищет выход в других, зачастую противоправных, формах поведения. Владимир Крафт добавил:

– Крайне важно, чтобы родители понимали свою ответственность. Родительский контроль за ребёнком, постоянное общение, открытый диалог, умение слушать и слышать своего ребёнка – это основа, на которой строится его безопасное и благополучное развитие. Ребёнок должен чувствовать, что ему доверяют, что его любят и готовы помочь в любой ситуации. Игнорирование этих советов может иметь самые печальные последствия.

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не сводится только к реагированию на уже совершённые правонарушения. Комиссия активно работает с семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Владимир Крафт подчеркнул, что каждый ребёнок, столкнувшийся с проблемами, может рассчитывать на всестороннюю поддержку и помощь со стороны специалистов. Работа Комиссии строится на комплексном подходе, охватывающем предупреждение правонарушений и иных антиобщественных действий, выявление семей, нуждающихся в помощи, и оказание им необходимой поддержки. Это включает как социальную, так и психологическую помощь, а также содействие в решении бытовых вопросов. За 2025 год выявлено и принято решение о проведении комплексной индивидуальной профилактической работы в отношении 137 семей, признанных находящимися в социально-опасном положении. Всего профилактическая работа была организована с 216 семьями.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Абакана последние три года является победителем республиканского конкурса «Лучшая организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Республики Хакасия». Комиссия продолжает активно работать над совершенствованием своей деятельности, ставя перед собой новые цели и задачи, чтобы обеспечить максимальное благополучие для юных жителей нашего города.