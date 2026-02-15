Проект «Сделано в Абакане» продолжает свою работу

В Администрации города Абакана прошло первое рабочее совещание, где началось обсуждение того, какой будет выставка «Сделано в Абакане» предстоящей весной.

В год 95-летия Абакана, выставка отметит свой первый юбилей – она пройдёт в пятый раз. За четыре года выставка доказала своё право на существование, пройдя путь от небольшого мероприятия до масштабного события. Растёт и число участников, и количество посетителей, а год от года выставка становится всё красочнее и интереснее.

Глава города Абакана Алексей Лемин, приветствуя представителей оргкомитета, отметил:

­– Когда мы впервые принимали решение об организации выставки «Сделано в Абакане», то говорили о том, что каждая последующая должна быть лучше, масштабнее, проходить с большим количеством участников и зрителей. Пока мы чётко придерживаемся своих обязательств. В прошлом году выставка «Сделано в Абакане» стала заметным событием в предпринимательской жизни нашего города, её посетило рекордное количество участников, мы получили хороший отклик и от предпринимателей, и от посетителей. Задача – сделать выставку этого года ещё лучше! К сожалению, территория проведения выставки внутри помещения Спортивного комплекса имени Николая Генриховича Булакина ограничена, но уличная площадка способна вместить всех желающих, поэтому перспектива роста количества участников есть. Думайте, проявляйте креатив! Ждём от вас интересную выставку и деловую часть, которая была бы полезна представителям бизнеса.

В прошлом году участниками выставки стали 132 предпринимателя и самозанятых. «Сделано в Абакане» посетили более десяти тысяч человек. Сроки проведения выставки в этом году уже определены, она состоится 15 и 16 мая.

Напомним, что идея проведения выставки «Сделано в Абакане» была довольно простой – познакомить наших жителей и гостей столицы региона с теми товарами и услугами, которые производятся и оказываются в Абакане. Уникальность выставки заключается ещё и в том, что участие для представителей бизнес-сообщества в ней бесплатное.

Алексей Лемин отметил:

­– Мы предоставляет бесплатно не только места, но и выставочные павильоны. Это является муниципальным методом поддержки предпринимателей. Приглашаем к участию не только производителей товаров и услуг города Абакана. Подать свои заявки могут предприниматели из Республики Хакасия и близлежащих регионов.

Приём заявок на выставку «Сделано в Абакане» Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана начнёт 1 апреля 2026 года.