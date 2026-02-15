В Абакане почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля в республике и по всей России отмечаются День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 37 годовщина вывода советских войск из Афганистана. Эта дата – символ скорби по погибшим и дань уважения всем, кто с честью выполнил свой воинский долг, защищая интересы страны вдали от дома.

Сегодня в Абакане прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах». Митинг начался с минуты молчания, в течение которой присутствующие склонили головы в память о тех, кто не вернулся с Афганской войны и из других локальных конфликтов. В церемонии приняли участие первые лица городской исполнительной и представительной власти. Заместитель Главы города Абакана по вопросам общественной безопасности и мобилизационной работе Владимир Крафт, обращаясь к собравшимся, подчеркнул:

– У времени своя память, это – история. У летописи нашего Отечества очень много героических событий, но, к сожалению, были и трагические… Афганистан «болит» в сердцах многих тысяч людей. Наша встреча сегодня – это возможность отдать память всем, кто прошёл афганскую войну. Она длилась практически 9 лет и 2 месяца. В основе ограниченного контингента преимущественно были молодые ребята, кто-то ещё вчера сидел за школьной партой. Представьте, они попали во враждебную страну со сложными климатическими условиями, против них – очень опытные, закалённые в боях мужики. И наши парни там учились воевать. С 6 ноября 2004 года на этом священном месте стоит наш обелиск как символ и напоминание всем живущим об огромном количестве жертв войны, о мужестве, героизме и стойкости наших земляков. На этой стеле 66 фамилий. По одному нашему земляку погибли в Югославии, Эфиопии, Венгрии, 20 человек – в Афганистане и 38 – в Чечне. Душа она как птица: сейчас все души ребят, которые на небесах, взлетели над этой площадью и знают, что мы гордимся ими, мы любим их, мы помним их… Я желаю всем живущим: живите дружно, берегите друг друга, уважайте всех, кто рядом с вами.

Вывод советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года ознаменовал окончание кровопролитной и неоднозначной войны, которая унесла жизни тысяч советских солдат. Афганская война стала одним из самых тяжёлых испытаний для Советского Союза, оставив глубокий след в истории страны и памяти поколений.

В Хакасии проживает более 700 воинов-интернационалистов, каждый из которых внёс свой вклад в мирное небо над нашей страной. Ежегодно 15 февраля к мемориалу приходят представители силовых структур, ветераны боевых действий, юнармейцы, жители городов и районов республики, а также близкие и родные погибших.

Мы всегда будем помнить тех, кто сражался за нашу Родину. Их имена, их самоотверженность, их подвиги – незыблемая часть нашей истории, основа, на которой стоит наше настоящее и строится наше будущее. Пока мы помним – они живы…