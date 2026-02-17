По Хакасии днём 18 февраля и ночью 10 февраля прогнозируется сильный ветер, в горах снег

По Республике Хакасия днём 18 февраля и ночью 19 февраля ожидается сильный и очень сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, 25-30 м/с, местами в горах сильный и очень сильный снег.

Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объектах, сход снежных масс (источник ЧС – очень сильный ветер, очень сильный снег).