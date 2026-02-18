Дарья Угдыжекова – победитель чемпионата «Профессионалы – 2026»

В созвездии победителей от Абакана на региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы - 2026» засияла ещё одна звёздочка. Одиннадцатиклассница школы № 24 Дарья Угдыжекова победила в компетенции «Предпринимательство» категории «Юниоры».

Под чутким руководством эксперта-наставника Яны Мусатовой ученица разработала и блестяще защитила свой бизнес-проект. Выступление было настолько убедительным, что позволило конкурсантке занять первое место!

Дарья Угдыжекова представила проект «Детские сказки» («Часхы нымахтар»). Был разработан пробный экземпляр книги с цветными иллюстрациями и заданиями на русском и хакасском языках. Девушке были даны рекомендации развивать дальше проект и продвигать его не только на территории Республики Хакасия, но и за её пределами.

Для эксперта-наставника Яны Владимировны Чемпионат тоже прошёл с пользой: для наставников было разработано обучение по организации работы и правилам проведения оценки.

Поздравляем Дарью Угдыжекову и её наставника Яну Мусатову с заслуженной победой! Желаем Дарье успешного продвижения в мире предпринимательства! Особая благодарность наставнику за подготовку победителя!

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы – 2026» проходил в Республике Хакасия с 8 по 13 февраля.