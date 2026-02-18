В День кадета, отмечавшийся 17 февраля, в Абакане на базе школы № 29 прошёл республиканский конкурс среди кадетских классов «Кадеты – будущее России». Это событие, зародившееся как городское, в этом году вышло на новый уровень, собрав рекордное количество участников со всей Хакасии. В соревнованиях, ставших уже доброй традицией, приняли участие восемь команд. Свои навыки продемонстрировали не только хозяева площадки – абаканские кадеты, но и обучающиеся из Черногорска, а также представители Белого Яра.

Честь учебных заведений защищали по 10 человек от каждой команды. В составе сборных были как юноши, так и девушки 5-6 кадетских классов. Юным защитникам предстояло пройти серьёзные испытания, чтобы доказать, что они достойны носить высокое звание кадета.

Программа конкурса была насыщенной и разнообразной. Ребята соревновались в меткости по пулевой стрельбе, скорости и правильности разборки и сборки автомата, силе, ловкости и выносливости, знаниях истории в ходе увлекательного квиза.

Оценивало участников приглашённое жюри из представителей УФСБ, Росгвардии, МЧС, ВДПО, РЦДО и «Спортивной школы по туризму» города Абакана.

По итогам всех этапов места распределились следующим образом: 1 место завоевала команда школы № 29 (Абакан); 2 место у команды школы № 33 (Абакан); 3 место заняли гости – команда Белоярской средней школы. Команды были награждены грамотами, а также получили сладкие призы и полезные подарки.

Поздравляем кадетов с достойными результатами и желаем новых побед!