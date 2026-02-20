В детском саду «Машенька» стартовал проект, посвящённый Году единства народов России

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2026 год объявлен Годом единства народов России. Данная инициатива направлена на сохранение этнокультурного многообразия и укрепление общероссийской гражданской идентичности, которую дошкольные образовательные учреждения Абакана активно включили в реализацию своих тематических программ. Ярким примером системной работы в данном направлении стал детский сад «Машенька», где воспитание подрастающего поколения строится на принципах взаимного уважения и интереса к истории родной страны.

В основу образовательной деятельности учреждения заложены фундаментальные задачи Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и Федеральной образовательной программы. Особое внимание уделяется формированию у воспитанников первичных представлений о малой родине и Отечестве, а также об отечественных традициях и праздниках. Педагогический коллектив ставит своей целью создание условий для познания детьми многонационального уклада жизни народов России, что является залогом формирования гармоничной личности.

Более шести лет в детском саду успешно реализуется долгосрочный проект «Путешествие вокруг глобуса». В 2026 году вектор проекта был изменён: приоритетным направлением стало изучение регионов Российской Федерации и знакомство с их коренными народами.

Первым этапом реализации обновлённой программы стало масштабное «путешествие» по Енисейской Сибири. В ходе тематических занятий дошкольники изучили географические особенности региона и этнографический состав территорий, прилегающих к одной из величайших рек мира – Енисею.

Под руководством педагогов воспитанники познакомились с бытом, культурой и духовными традициями коренных народов. В центре внимания оказались: ненцы – хранители традиций северного оленеводства; тувинцы – народ с уникальным музыкальным наследием и самобытным кочевым бытом; шорцы – искусные кузнецы и охотники таёжных предгорий; эвенки – знатоки суровой природы, чья история неразрывно связана с сибирской тайгой.

Результатом проектной деятельности стало создание карты Енисея. На ней воспитанники самостоятельно обозначили ареалы проживания изученных народов, отразив специфику их традиционных промыслов и жилищ.

Логическим завершением этапа стало проведение итогового мероприятия в формате «Час общего дела». Программа была организована по принципу свободного выбора: юные путешественники самостоятельно определяли наиболее интересную для них локацию. Особенностью мероприятия стало использование игровых пособий, изготовленных детьми совместно с воспитателями в рамках предварительной работы. На каждой станции участники могли проявить ловкость и смекалку в национальных играх, через которые транслируются ценности взаимовыручки и уважения к труду.

Педагоги детского сада «Машенька» убеждены, что привитие уважения к представителям разных национальностей и их культуре является важнейшим элементом формирования современного общества. Знакомство с традициями соседей по региону и стране помогает детям осознать единство и величие России.