Абакан дружно отпраздновал Масленицу!

Масленица – древнейший русский народный праздник, воплощающий богатство традиций и культурное наследие нашей страны. Это время проводов холодной зимы и встречи долгожданной весны, наполненное радостными народными гуляниями, песнями, танцами и застольями. Он символизирует обновление природы, возрождение сил и веру в лучшее будущее.

Сегодня главный городской праздник Масленицы прошёл в Черногорском парке. Для гостей были организованы специальные фотозоны, украшенные яркими декорациями в стиле русского фольклора. Здесь каждый мог сделать памятные снимки в традиционных русских костюмах, надев кокошники и расписанные платки. Настоящим райским уголком стала праздничная ярмарка, где гости могли отведать разнообразные угощения: горячий чай из старинных самоваров, румяные булочки, ароматные пирожки и сладкую выпечку.

Порадовала гостей и площадка, которую организовал ТОС «Центральный». Староста жилого района «Центральный» Дарья Казак отметила:

– Смотрите, по сравнению с прошлым годом, наша площадка стала в три раза больше! Мы очень постарались, чтобы здесь были настоящие профессионалы – аниматоры с классной аппаратурой. У нас есть всё для масленичных развлечений: и игры с ложками, и перетягивание каната, и весёлые «ручейки», и, конечно, другие увлекательные игры. Вы только посмотрите на нашу настоящую русскую печь – Емеля на ней сидит и с радостью фотографируется со всеми желающими! А ещё – крутые фотозоны, классная музыка, ароматные блины, и главный приз нашего конкурса – настоящая сковорода! От всей души желаю всем скорейшего прихода весны и, конечно, мирного неба над головой! Сегодня мы неспроста начали наш концерт с выступления воинской части города Абакана. Они исполнили песню казачьей группы «Дуня» «Русские богатыри» – это наше искреннее послание нашим ребятам, которые защищают нас на Донбассе. Пусть знают, что мы здесь, мы с ними, это им привет из дома! Всех с праздником!

На главной сцене для гостей выступали многочисленные творческие коллективы и солисты. Среди выступающих были: ансамбль «Звоны», образцовый художественный коллектив «Студия танца «АРТ», шоу-команда «Эпицентр», хор «Абаканская песня», народный ансамбль русской песни «Пчёлочка златая», студия современной хореографии «Галактика», эстрадно-цирковая студия «Витражи», образцовый хореографический ансамбль «Контрасты», мужская группа Аршановского хора, ансамбль народного и современного танца «Шейк». Порадовал зрителей своим талантом и Виктор Ковалев.

Жительница Абакана Елена Подзорова каждый год посещает Масленицу, она поделилась:

– Мы пришли всей семьей. Дети в восторге от игр и аниматоров, а я с удовольствием попробовала ароматные блины и послушала народные песни. Как здорово, что наш город устраивает такие праздники!

Главное достояние Абакана – юные жители города. Они активные, целеустремлённые, любознательные. Михаилу всего 6 лет, но он уже успел поучаствовать практически во всех мастер-классах. Мама Миши Наталья рассказала:

– Сегодня такая активная программа, что мы даже не успеваем скучать! Миша уже успел и блины испечь, и в конкурсе по скоростному поеданию блинов поучаствовать, даже на столб готов был залезть, но пока ещё рановато ему. Всё очень нравится, такие яркие эмоции! Я рада, что у моего сына есть возможность окунуться в нашу культуру, узнать о традициях. Эти праздники очень важны для воспитания.

Глава города Абакана Алексей Лемин также посетил главный городской праздник, разделив радость и позитивное настроение с горожанами:

– Какой замечательный праздник! Да, Масленица в этом году ранняя, февраль ещё, и немного прохладно. Но посмотрите, сколько наших жителей собралось сегодня в Черногорском парке! У нас потрясающая концертная программа – на двух сценах выступают наши замечательные артисты. И, конечно, какая Масленица без традиционного покорения столба за приз! Наши абаканцы – молодцы, смелые, с азартом участвовали в конкурсе! Зима уходит, неделька прохлады ещё впереди, но мы знаем – за ней обязательно придёт долгожданная весна!

Главным событием дня стало сжигание чучела Масленицы. Горожане написали на бумажках пожелания избавления от проблем и неудачных обстоятельств, бросив их в костёр перед символом уходящей зимы. Вместе с дымом улетели тревоги и печали, оставив место радости, добру и счастью наступающей весны.

Фотогалерея здесь