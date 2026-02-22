Красный Абакан отметил Масленицу ярким праздником и народными гуляниями

Сегодня площадь возле КДЦ «Красный Абакан» наполнилась звонким смехом, задорными песнями и ароматом блинов. Жители и гости района собрались, чтобы проводить холодную зиму и встретить долгожданную весну на традиционном Масленичном гулянии. Несмотря на бодрящий февральский мороз, желающих отметить праздник оказалось немало – семьями, компаниями друзей, в одиночку, красноабаканцы пришли, чтобы разделить радость и приобщиться к народным забавам.

Масленица для красноабаканцев – это не просто проводы зимы, это, прежде всего, символ единения, обновления и долгожданного прихода весны. Этот праздник глубоко укоренился в культуре района, объединяя поколения в общей радости и передавая традиции предков. Сегодня, в Прощёное воскресенье, многие, нашедшие силы для примирения и прощения, смогли освободиться от обид, готовясь к чистому старту с приходом весны.

Для самых маленьких гостей праздника было подготовлено множество забав. Аниматоры в ярких костюмах провели весёлые конкурсы, научили танцевать задорные народные танцы и водили хороводы. Дети с восторгом примеряли огромные валенки, устраивая шуточные забеги, и с азартом бросали колечки, развивая ловкость и координацию.

Среди яркой толпы, где каждый находил себе развлечение по душе, был и Виталий со своим 6-летним сыном Димой. Для Виталия этот праздник стал не просто поводом провести время с ребёнком, но и возможностью увидеть, как в его сыне просыпается истинный характер:

– Мы только пришли, а Дима сразу увидел, как ребята бревно пилят на скорость. Глаза у него загорелись, говорит: «Пап, я тоже хочу!». Он у меня с малых лет настоящий мужичок растёт. По хозяйству помогает, а иногда я даже ему инструмент доверяю – молоток, шуруповёрт. Конечно, он уже очень ловко ими орудует. Для меня, как для отца, это самое главное – видеть, как сын увлечён, как он старается, когда держит в руках пилу или молоток. Это ведь не просто игра. Такие праздники – это отличная возможность приучить детей к нашим традициям, показать им, что важно помогать родителям, быть сильным и смелым. А ещё Масленица – это просто хороший, добрый праздник, где можно отлично провести время всей семьёй.

Для многих абаканцев Масленица – это не просто повод собраться вместе, это время, когда домашний очаг наполняется уютом, а столы ломятся от золотистых блинов. Это праздник, который передаётся из поколения в поколение, сохраняя свои самые тёплые и вкусные традиции.

Своей семейной историей поделилась Есения Стародубцева, приехавшая на праздник из Черногорска:

– Масленица в нашей семье – это самый любимый зимний праздник. Я до сих пор помню, как в детстве моя бабушка колдовала на кухне, готовя целые горы блинов. А её фирменные блинчики с творогом и изюмом – это вкус моего детства! Теперь я сама стараюсь воссоздать эту сказку для своих детей. Они тоже в полном восторге от каждого блинчика, объедаются от души! Конечно, после того, как мы вдоволь наедимся домашних угощений, мы всегда отправляемся на поиски веселья. И сегодня нас пригласили друзья именно сюда, в Красный Абакан. Мы были приятно удивлены – здесь так уютно, по-домашнему тепло. Мои дети с восторгом участвовали во всех конкурсах, особенно им понравились хороводы и масленичные забавы. Огромная благодарность организаторам за такой прекрасный праздник! Всех с Масленицей, пусть весна принесёт всем много радости и света!

На площади развернулась настоящая ярмарка мастеров, где можно было приобрести уникальные изделия ручной работы. А рядом манили ароматами горячие блины, приготовленные с любовью и мастерством.

Особое место на празднике занял конкурс «Блинные истории в Красном Абакане». Настоящие кулинарные рукодельницы представили свои творения, посвящённые 95-летию Абакана. Каждое блюдо было не просто едой, а целой историей, отражающей любовь к родному городу и мастерство его жителей.

Кульминацией праздника стало торжественное сжигание чучела Масленицы. Этот древний ритуал символизирует прощание с холодами, невзгодами и всем старым, открывая дорогу солнечным дням и новому урожаю. Под радостные крики толпы, языки пламени взвились к небу, унося с собой остатки зимы и неся с собой надежду на благополучие.