В детских садах «Дашенька» и «Умка» отметили Международный день родного языка

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Он отражает главную ценность нашего общества – сохранение национальных традиций и культурного наследия народов России. Именно эту задачу ставили в детском саду «Дашенька» при проведении мероприятий, посящённых этому празднику, понимая, что забота о будущем начинается с детства.

Это событие стало важной частью образовательного процесса, помогающего развивать речь и нравственные ценности у маленьких детей. Заинтересовать дошкольников родным языком и познакомить их с богатой историей народов России – составляющие праздника.

Событие было подготовлено с учётом возраста каждого ребёнка. Малыши занимались творчеством: создавали поделки и кукол, изображали народные костюмы на рисунках. Так они впервые познакомились с культурными традициями народов России. Старшие ребята вспоминали красивые русские пословицы и поговорки, играли в народные игры, пели и танцевали в народных костюмах.

Международный день родного языка расширил у воспитанников знания о традициях, обычаях и истории народов России. Им стало ясно, почему важно беречь и уважать родной язык: через родной язык передаётся опыт поколений и сохраняется историческая память.

В детском саду «Умка» мероприятия, посвящённые Международному дню родного языка, связали с Годом единства народов России. Большое внимание было уделено хакасскому языку – государственному языку Республики Хакасия, а также многообразию языков народов, населяющих нашу страну.

Дети узнали, почему язык называется родным, зачем он нужен человеку, и что объединяет все народности России – русский язык, который помогает людям общаться и строить дружеские отношения. В рамках тематических мероприятий дети инсценировали народные сказки и создали собственный фольклорный рисунок.

Завершились мероприятия общим концертом, где воспитанники читали стихи на русском и хакасском языках. Итоговая выставка рисунков показала, какое большое впечатление оставил праздник в памяти дошкольников.