Великолепная семёрка в ожидании объявления победителя конкурса «Учитель года – 2026»

Заключительным испытанием завершился очный этап профессионального конкурса педагогов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «Учитель года – 2026». Им стал – «Мастер-класс».

В финал вышли семь конкурсантов. Это учителя истории и обществознания Светлана Костычакова (школа № 3) и Максим Колобов (школа № 7), учитель начальных классов Галина Унисихина (Гимназия), учитель информатики Роман Виноградов (школа № 1), учитель биологии Нина Сычёва (школа № 2), учитель физики Зухра Сергунова (школа № 5), учитель физической культуры Кристина Леоненко (школа № 30). Они поделились своим педагогическим опытом по формированию у шкльников навыков успешного усвоения учебного материала на уроках.

«Мастер-класс» является одним из основных конкурсных испытаний, жюри отметила, что приятно было видеть, как конкурсанты легко, артистично, на позитивной ноте представляли свои педагогические наработки.

Светлана Костычакова апробировала метод «Посмотри, подумай, задумайся», вырабатывающий у детей умение наблюдать, объяснять тему по иллюстрациям, задумываться над прочитанным и увиденным, высказывать свою точку зрения по отношению к историческому событию. Её коллеги-конкурсанты делали это по картине Василия Сурикова «Утро стрелецкой казни». А икона «Троица», написанная Андреем Рублевым, позволила учителю познакомить «учеников» с основами православия. Такой метод, считает педагог, может практиковаться и на итоговом собеседовании девятиклассников по русскому языку, и на других предметных уроках

Историк Максим Колобов успешно применяет на уроках технологию кейса, которая помогает ученикам легче усвоить терминологию права. Кейс, по мнению педагога, инструмент, активизирующий мыслительную деятельность школьников от жизненной ситуации – к правовой норме и формированию гражданской позиции.

«Интеллект-карты, или как не заблудиться в тексте» – название мастер-класса учителя начальных классов Галины Унисихиной. Метод, разработанный ещё в середине прошлого века, по мнению педагога, и сегодня не потерял своей значимости и помогает детям понимать смысл произведения, работать с информацией, самостоятельно составлять интеллект-карты, как это получилось по теме «Писатели – детям». Педагог – автор сборника по составлению интеллект-карт для третьеклассников.

Учитель физики Зухра Сергунова мечтает не только о стобалльнике по своему предмету на ГИА, но и воспитании будущего учёного, о чём она рассказала на своём мастер-классе «От домашнего эксперимента к исследованиям». Следует сказать, что выпускники школы № 5 на ГИА по физике уже набирали от 95 до 98 баллов. Поэтому с таким воодушевлением Зухра Тахиржановна развивает в учениках навыки исследования.

Зухра Сергунова уверена, что любой домашний эксперимент может перерасти в научный опыт. Так, при исследовании красного источника свечения на лазерной указке, педагог вместе с учениками доказали, что он может давать электрический ток.

Учитель информатики Роман Виноградов раскрыл преимущества использования нейросети Gamma для создания презентаций. Умелое пользование такой нейросетью облегчает выполнение домашних заданий и оставляет время для отдыха.

С методом ассоциативного ряда работает на уроках биологии Нина Сычёва. Такой метод помогает усваивать сложную терминологию, характеризующую, например, строение клетки или молекулы ДНК. Кредо педагога – через радость познания мира к гармонии существования и раскрытия тайн.

Чтобы познание учебных дисциплин было в радость, учителем физической культуры Кристиной Леоненко разработан мастер-класс «Нейрофитнес». Комплекс упражнений, показанный педагогом, к которому присоединились и конкурсанты, и члены жюри, снимает стресс, подготавливает мозг к восприятию информации. Очень полезная тренировка мозга с помощью таких упражнений, как «Перекрёстный дирижёр», «Ухо-нос», «Зеркальное рисование».

Впервые в роли эксперта конкурсного жюри выступила учитель географии школы № 19, победитель муниципального конкурса «Учитель года – 2025», – Татьяна Костякова. И вот её впечатления:

– Конкурсанты молодцы! Все они талантливые и творческие! Для меня роль эксперта – первый опыт, но его ценность заключается в том, что уже оцениваешь себя по-другому. Какие-то приёмы я взяла себе на заметку. Благодаря команде организаторов, во главе с заведующей методическим кабинетом Городского управления образования Ксенией Андреевной Черебеевой, конкурс проходит на высоком уровне.

13 марта в Центре детского творчества на церемонии вручения наград будет назван победитель муниципального конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2026».