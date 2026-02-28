Прокуратура разъясняет: изменения, касающиеся оформления документов, подтверждающих инвалидность

В целях дальнейшей цифровизации социальной сферы и повышения доступности государственных услуг с 1 марта 2026 года в Российской Федерации вводится новый порядок оформления документов, подтверждающих инвалидность. Ключевым нововведением станет повсеместное формирование справок, подтверждающих факт установления инвалидности, в форме электронного документа.

Основные изменения: электронный документооборот как приоритет.

Справка об инвалидности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя экспертного бюро, будет автоматически направляться гражданину (или его законному представителю) в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), что обеспечит надежное и мгновенное получение юридически значимого документа без необходимости личного визита. Принцип удобства граждан остается первостепенным, в случае технической невозможности получения документа в цифровом виде или по личному волеизъявлению инвалида справка будет оформлена на бумажном носителе. Ее можно будет получить в бюро медико-социальной экспертизы или по почте заказным отправлением.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) также станет доступна в электронной форме по умолчанию. Бумажный вариант будет предоставляться только в исключительных случаях, когда направление электронного документа невозможно. Справки об инвалидности, оформленные в бумажном виде до 1 марта 2026 года, сохранят свою юридическую силу в течение всего срока установленной инвалидности. Переоформления не потребуется.

Также вступают в силу уточнения в классификации и критериях, используемых при проведении медико-социальной экспертизы.

Внесены изменения, направленные на более точное отражение нарушений функций организма, в том числе при цереброваскулярных болезнях, аномалиях развития системы кровообращения и других заболеваниях.

Новый порядок закреплен постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2025 № 91 и направлен на интеграцию современных цифровых технологий в социальную защиту населения, делая процедуры более прозрачными, технологичными и ориентированными на нужды граждан.

