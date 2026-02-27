Старосты жилых районов Абакана отчитались Главе города о работе за 2025 год

Глава города Абакана Алексей Лемин принял отчёты старост жилых районов о проделанной работе за 2025 год. На встрече присутствовали руководители девяти территориальных общественных самоуправлений города, а также представители профильных ведомств. Обсуждались актуальные вопросы жизнедеятельности районов, существующие проблемы, пути их решения и задачи на 2026 год.

Сейчас в Абакане успешно функционируют девять ТОС: «Северный», «Западный», «Южный», «Юго-Западный», «Заречье», «Красный Абакан», «Центральный», «Гавань» и «Полярный». Эти общественные организации играют ключевую роль в жизни города, выступая важным связующим звеном между жителями и администрацией.

Основная задача территориальных общественных самоуправлений – помогать жителям решать возникающие по месту их жительства проблемы. ТОСы предоставляют гражданам возможность активно участвовать в принятии решений, касающихся их районов: это пример реального местного самоуправления.

Особое внимание в работе ТОС уделяется социально незащищённым категориям граждан. Одно из важнейших направлений их деятельности – оказание помощи ветеранам, труженикам тыла и одиноко проживающим пожилым людям. Эта работа демонстрирует высокую социальную ответственность и заботу старост.

Помимо этого, старосты вместе с культурно-досуговыми учреждениями района, школами, детскими садами, спортивными школами и школами искусств, библиотеками активно занимаются организацией культурно-массовых мероприятий, делая жизнь горожан более насыщенной и интересной. Культурные события укрепляют добрососедские отношения и чувство общности среди жителей. Активы ТОСов в 2025 году организовали целую череду событий, ставших уже традиционными и полюбившимися горожанам: от популярных праздников двора и микрорайона, способствующих знакомству соседей, до различных спортивных соревнований по мини-футболу, волейболу и танцам, популяризирующих здоровый образ жизни. Жители проявляли свои таланты на концертах и творческих вечерах или развивали свои способности на тематических выставках и мастер-классах по декоративно-прикладному искусству и живописи. Особое внимание уделялось поздравлениям и чествованиям юбиляров и заслуженных жителей.

Несмотря на достигнутые успехи и отлаженную работу старост, ряд проблем в некоторых районах всё же присутствует. Одним из наиболее острых остаётся вопрос благоустройства прилегающих территорий. К примеру, чистота прилегающих территорий – это та задача, которая требует постоянного внимания. Трава, сорняки и мусор – это не только вопрос эстетики, но и пожарной безопасности, особенно в летний период. Старосты районов вместе с работниками «Абаканского паркового хозяйства» и неравнодушными жителями систематически устраняют поросль, формируют газоны, высаживают новые деревья и клумбы.

Глава города Абакана Алексей Лемин позитивно оценил итоги отчётного периода, отметив активную деятельность всех районов:

– По итогу отчётного периода все районы города вели активную деятельность. Это и высадка цветов и деревьев, и проведение субботников, и организация культурно-развлекательных и спортивных программ для детей и взрослых. Важно, что обращения граждан прорабатываются своевременно. Наши старосты помогают горожанам разобраться в той или иной проблеме, отвечают на возникающие вопросы и всегда готовы пойти навстречу. Молодцы, продолжаем в том же духе, потому что работы на 2026 год запланировано много!

В завершение встречи были намечены ключевые направления работы на 2026 год, среди которых – продолжение благоустройства территорий, увеличение числа культурно-массовых мероприятий, а также усиление работы по привлечению жителей к участию в жизни своих районов.