Прокуратура разъясняет: новые требования к рекламе услуг по банкротству граждан

Юлия Чурилова Фев 26, 2026 Общество

С 01.01.2026 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 31.07.2025 № 332-ФЗ в законодательство о рекламе, касающейся предоставления услуг по банкротству. Под воздействием рекламы граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, тратят дополнительные средства на посреднические услуги, в то время, как действующим законодательством предусмотрен ряд бесплатных механизмов по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства.

До внесения изменений законодателем был установлен запрет на размещение в рекламе гарантий освобождения гражданина от исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей и обязанность указывать в рекламе последствия процедуры банкротства и информировать о возможности проведения процедуры банкротства бесплатно, в соответствии со статьей 223.7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Теперь согласно изменениям с 01.01.2026 в рекламу следует включать фразу: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

Введены также требования к длительности и формату такого оповещения:

– по радио – не менее 3 секунд,

– по ТВ, при кино- и видеообслуживании – не менее 3 секунд и хотя бы 7% площади кадра,

– другими способами – не менее 7% рекламной площади или пространства.

 

Прокуратура г. Абакана

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2026, All Rights Reserved
.