Прокуратура разъясняет: новые требования к рекламе услуг по банкротству граждан

С 01.01.2026 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 31.07.2025 № 332-ФЗ в законодательство о рекламе, касающейся предоставления услуг по банкротству. Под воздействием рекламы граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, тратят дополнительные средства на посреднические услуги, в то время, как действующим законодательством предусмотрен ряд бесплатных механизмов по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства.

До внесения изменений законодателем был установлен запрет на размещение в рекламе гарантий освобождения гражданина от исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей и обязанность указывать в рекламе последствия процедуры банкротства и информировать о возможности проведения процедуры банкротства бесплатно, в соответствии со статьей 223.7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Теперь согласно изменениям с 01.01.2026 в рекламу следует включать фразу: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

Введены также требования к длительности и формату такого оповещения:

– по радио – не менее 3 секунд,

– по ТВ, при кино- и видеообслуживании – не менее 3 секунд и хотя бы 7% площади кадра,

– другими способами – не менее 7% рекламной площади или пространства.

Прокуратура г. Абакана